Patrolamento melhora acesso a chácaras e dá continuidade à recapeamento na LO-15

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) tem mantido reforço em serviços de manutenção de acessos não pavimentados para melhoria do tráfego em Palmas. Nesta sexta-feira, 10, os tratores realizam patrolamento em ruas de acesso a chácaras no Jardim Aureny III e à Praia do Prata, além de recapeamento na Avenida LO-15. Ao longo desta semana, outros pontos atendidos foram Bela Vista, acesso à Praia do Caju e imediações do Jardim Taquari (Ilha do Pescador).

O recapeamento na Avenida LO-15, segue entre os cruzamentos com a Av. NS-10 e a marginal leste da rodovia BR-010. O trecho em obras na Avenida NS-01, na lateral do Parque da Pessoa Idosa, sofreu pausa para manutenção de máquinas e reposição de materiais. Pausas fazem parte da rotina de serviços viários, como a secagem por exemplo.

Zeladoria

Em outros pontos da Capital, a infraestrutura executa serviços de limpeza e zeladoria como manutenção de praça pública e equipamentos de playground na praça do Recanto das Araras I, poda de árvores de passeio público na Arso 102 (1005 Sul), limpeza de áreas verdes no Bela Vista, Jardim Aureny IV e na Arse 121 (1204 Sul) e roçagem com trator ou máquina costal na Arso 54 (509 Sul), Arno 42 (405 Norte), Jardim Laila, Jardim Taquari, Jardim Vitória II e Jardim Aureny III, além da Teotônio Segurado. Conforme fotos dos serviços descritos.

Todas as frentes de trabalho citadas realizam serviços por execução direta da Superintendência de Obras Viárias. Para entrar em contato para solicitar atendimento de serviços viários basta entrar em contato pelo (63) 3212-7404 . Para serviços de limpeza, o contato é (63) 3212-7426. Os atendimentos acontecem das 13 às 19 horas de segunda a sexta-feira.

Texto: Juliana Matos/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom