Passeio Turístico: Fátima Bernardes e Túlio visitam a Praia da Graciosa e vão conhecer o Jalapão

A apresentadora Fátima Bernardes, que atualmente está de férias do “Encontro com Fátima”, visitou a Praia da Graciosa, em Palmas, onde admirou o pôr do sol junto com o namorado, o deputado federal Túlio Gatêlha. No instagram, Fátima e Túlio divulgaram fotos ontem, 23, e a apresentadora não poupou elogios ao pôr do sol palmense. “Impossível parar de fotografar com esse pôr do sol. Nossa estreia nas praias do Rio Tocantins. Amamos”, disse. Os dois seguem o passeio turístico em destino ao Jalapão.

