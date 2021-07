Participe da definição das Metas da Justiça Eleitoral para 2022

Buscando a melhoria contínua da prestação de serviços ao cidadão, o Conselho Nacional de Justiça realiza pesquisa participativa para definição das Metas da Justiça Eleitoral para 2022. As respostas devem ser encaminhadas no período de 16 a 28 de julho. Acesse aqui o formulário.

Os resultados apurados na pesquisa servirão de base para instituir os princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme determina a Resolução nº 221, de 10/05/2016, do CNJ.

Na consulta, os participantes poderão opinar sobre as três metas específicas da Justiça Eleitoral – Julgar mais processos que os distribuidores; Julgar processos mais antigos; e Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Também é consultado sobre a transformação digital 4.0 e escolha dos temas a serem priorizados, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030, entre outros.

As Metas Nacionais do Poder Judiciário, formuladas anualmente, tem o objetivo de promover a convergência de esforços e expressam o compromisso com a melhoria contínua da prestação de serviços jurisdicionais.