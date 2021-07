Parte de dinheiro roubado de supermercado em Gurupi é recuperado pela Polícia Militar

A Polícia Militar realizou a apreensão de um veículo utilizado por criminosos em um assalto a um supermercado de Gurupi na manhã desta segunda-feira, 12. Na tentativa de abordagem, um dos autores atirou contra os policiais que revidaram a injusta agressão atingindo o mesmo. Ele foi socorrido mas não resistiu e foi a óbito.

A PM foi acionada, via 190, por volta das 06h10min, sendo informada de que havia ocorrido o roubo à mão armada em um supermercado localizado no centro de Gurupi. As informações iniciais davam conta de que quatro indivíduos armados praticaram o crime e fugiram num carro Voyage prata.

Durante patrulhamento pelo Setor João Lisboa da Cruz, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo com as mesmas características denunciadas em situação de suspeição. Ao aproximar do carro suspeito com os sinais luminosos e sonoros ligados, determinando que o veículo parasse para realizar a abordagem, o condutor acelerou empreendendo fuga e durante o acompanhamento, os ocupantes dispararam em direção aos policiais. Foi solicitado apoio a outras viaturas para realizar o cerco.

A equipe de Radiopatrulha realizou o acompanhamento e quando chegou em uma rua sem saída no Bairro Pedroso, após colidir com uma cisterna, os ocupantes desceram do carro atirando contra os policiais militares e continuaram tentando a fuga, sendo revidada a injusta agressão.

Um dos indivíduos foi alvejado e, foi acionado socorro, prestado pela equipe do SAMU, porém o mesmo veio a óbito no local. Com ele a PM localizou uma quantidade de dinheiro em seu bolso, subtraído possivelmente em ação criminosa ao Supermercado “Iguatu” e uma arma de fogo calibre 32, com seis cartuchos deflagrados, os quais foram recolhidos pela perícia técnica.

O veículo utilizado, um VW Voyage Prata, o qual estava com a placa falsa FQJ-8I39, após realização da identificação veicular, ficou constatado que a placa verdadeira é “PWA-3283”, e o carro é oriundo de furto/roubo, ocorrido em Urbelândia/MG, em 15/10/2020.

Contra o Indivíduo que veio a óbito no local, consta um mandado de prisão por tráfico de drogas, sendo que ele estava foragido da justiça. O outro indivíduo empreendeu fuga pelo bairro, não sendo possível fazer a sua detenção.

A perícia foi acionada e esteve no local. Todos os objetos foram apresentados na delegacia e a Polícia Civil irá investigar o caso.