Parlamentares destacam harmonia entre Poderes

A harmonia entre parlamentares e equipe do Governo Mauro Carlesse (DEM) foi destacada nesta terça-feira, 2, durante sessão de abertura dos Trabalhos Parlamentares. A nova Mesa Diretora iniciou as atividades com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, que apresentou a mensagem do Governo, com balanço das ações de 2020 e projeções e perspectivas para 2021.

O deputado Ricardo Ayres (PSB) enfatizou a importância da parceria entre os Poderes. “A Assembleia é corresponsável pelo sucesso ou insucesso do Governo. Por isso, é preciso manter a harmonia com os demais poderes, cada um na sua competência”, disse.

Ayres comentou que o Governo tem se esforçado para manter a estabilidade fiscal, e em virtude disso conseguir manter os compromissos e os investimentos. “É necessário equilibrar custeio e investimentos, um grande desafio porque, com os anos, os recursos diminuem, as despesas aumentam e limitam as decisões na aplicação na área social e em obras estruturantes”, avaliou.

Presidente da Assembleia, Antonio Andrade (PTB) destacou que tem conduzido a Casa com harmonia e buscado manter a parceria com o Governo, a fim de que o Parlamento possa dar sua contribuição e ajudar no desenvolvimento do Estado. “Precisamos garantir ao povo a continuidade dos serviços públicos necessários, obras e ações que beneficiem a população”, afirmou.

O deputado Nilton Franco (MDB) também comentou sua satisfação em ver o Governo abrir as portas para prefeitos e gestores e atender suas demandas. Ele enfatizou sua expectativa para a execução das emendas de sua autoria em obras nos municípios do Vale do Araguaia.

Franco citou algumas conquistas, como a previsão da implantação de UTI no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins e reforma, além da implantação do curso de Medicina, da faculdade Unirg e também a pavimentação asfáltica na região do Vale do Araguaia.

Os deputados também elogiaram as decisões e iniciativas tomadas durante a pandemia, com o objetivo de amenizar os prejuízos na economia e garantir a assistência e a vacinação contra a covid-19.

A deputada Valderez Castelo Branco (PL) mencionou o empenho do governador Mauro Carlesse nas áreas de Saúde e Educação, ao autorizar o retorno das aulas com os devidos cuidados, bem como a organização e o esforço da equipe da Saúde em promover a vacinação com planejamento e assistência às vítimas do novo coronavírus.