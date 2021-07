Parcerias: Além da infraestrutura, integração entre TO e MA traz ações no turismo e agricultura

Fonte: T1 Notícias

Além da infraestrutura, com a viabilização da construção de uma ponte entre os municípios de Filadélfia – TO e Carolina – MA, a integração do Tocantins com o Maranhão, por meio do Projeto de Integração Geopolítica Interestadual, apresentado nesta quinta-feira, 22, os governadores elencam o turismo e a agricultura como áreas também beneficiadas.

“Entre as áreas que nós pactuamos, temos esta da infraestrutura, destacaria as cadeias relacionadas à agricultura e o turismo. São três grandes objetivos que nós estamos concretizando”, destacou Flávio Dino, complementando que hoje é um momento muito importante da consumação de investimento do Tocantins, de uma empresa privada que atua no Porto do Itaqui e que investe na área de fertilizantes.

“É um investimento estimado, no Tocantins, de R$ 200 milhões de reais, fazendo com que essa ligação que há entre os projetos agrícolas do Maranhão e do Tocantins, por intermédio da ferrovia do Porto, se fortaleça ainda mais”, explicou Flávio Dino.

Carlesse afirmou que há vários interesses entre os Estados. Na área da saúde, ele cita a obra do hospital que está em construção construído em Araguaína. “Nós estamos iniciando um grande hospital dentro de Araguaína, que vai poder, também, atender a região do Maranhão”, observou o governador do Tocantins.

Na área do turismo, Mauro Carlesse comenta sobre as estradas de algumas regiões, entre elas do Jalapão, e o diálogo para que essa área seja contemplada no Maranhão. “Nós já estamos começando uma estrada que vem de Lagoa do Tocantins a São Félix, e depois a Mateiros. E aí, nós estamos conversando para que eles também façam as estradas deles, que venham nos encontrar. Isso vai melhorar não só o turismo, como o agronegócio que é muito forte na região”, encerrou Mauro Carlesse.

Ponte entre Filadélfia e Carolina

Flávio Dino comentou que ainda não há um valor fechado para a obra, pois ainda dependerá do projeto de engenharia será feito. “É uma obra muito grande, uma obra com certeza de longo curso, então nós estamos falando, seguramente, de uma obra de dois, três anos de execução, aproximadamente. É uma previsão razoável”, pontuou o governador.

A assinatura do termo para viabilização da construção da ponte é a primeira ação oficial do projeto, que foi idealizado pelo governador Mauro Carlesse, e busca em parceria com os estados limítrofes ao Tocantins, a efetivação de políticas públicas, em oito áreas: saúde, infraestrutura, agronegócio, economia, segurança pública, turismo, ciência e tecnologia da informação e fronteiras.

Sobre o Projeto

Lançado no último mês de junho, o Projeto de Integração Geopolítica Interestadual visa a efetivação de políticas públicas entre o Tocantins e os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Pará, Mato Grosso e Goiás. Juntos, os estados concentram 1.530 municípios com uma população total de 45 milhões de habitantes, o que representa 21,74% da população nacional.