Parceria entre BRK Ambiental e PicPay oferece dinheiro de volta no pagamento de faturas por meio da plataforma

Para auxiliar os clientes no pagamento das faturas de água e esgoto e ainda oferecer benefícios em troca, a BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, e o PicPay retomam a ação que garante parte do dinheiro de volta no pagamento das contas emitidas pela concessionária.

Com a campanha, os novos clientes cadastrados no PicPay recebem até 40% de cashback, com um limite de R$ 15,00, no pagamento à vista. Além disso, todos os clientes, usuários novos e já ativos na plataforma, podem receber até R$ 700,00 de volta e parcelar as contas em até 12 vezes no cartão de crédito.

Para os novos clientes do aplicativo que escolherem parcelar as contas, as condições oferecidas são: pagamento em 2 até 5 vezes recebem até 5% de volta; de 6 a 11 vezes garantem 10% de retorno; e em 12 vezes tem um cashback de 20%. Aos usuários que já utilizaram o PicPay, os percentuais de cashback são: 2 a 5 vezes recebem 10%; de 6 a 9 vezes 15%; 10 ou 11 vezes 20%; e em 12 parcelas o retorno é de 30%. Em todas as situações, o valor limite que o cliente pode receber de volta é de R$ 700,00.

A nova campanha comercial da parceria entre BRK Ambiental e PicPay tem início nesta semana e se estende até o dia 12 de setembro.

“A parceria com o PicPay é mais uma alternativa para auxiliar os nossos clientes no pagamento das contas de água e esgoto, queremos oferecer soluções que sejam atrativas para todos. Além disso, com o crédito gerado, é possível utilizar os valores para o pagamento das próximas faturas ou em outras operações disponibilizadas no aplicativo”, explica Ricardo Ferraz, gerente comercial da BRK Ambiental.

Confira o passo a passo para realizar o pagamento na plataforma:

– Baixe o aplicativo nas lojas de aplicativo Google Play ou AppStore;

– Faça o cadastro seguindo os passos demonstrados na tela inicial do PicPay;

– Após o login efetuado, selecione a opção “Pagar conta”;

– Escolha entre ler ou digitar o código de barras manualmente. Em caso de faturas digitais, basta copiar o código de barras e selecionar a segunda opção;

– Confira o valor na tela e toque em “Próximo”;

– Confirme os dados bancários, sua forma de pagamento, a quantidade de parcelas e toque em “Pagar”.

Caso o pagamento seja aprovado imediatamente, o comprovante fica disponível no aplicativo. Em situações em que for necessária a análise de segurança do cartão de crédito, o cliente deverá aguardar o e-mail e/ou notificação do PicPay.

A BRK Ambiental oferece ainda a opção de pagamento das faturas com cartão de crédito, para isso basta cadastrar os dados do cartão na agência virtual Minha BRK (minhabrk.com.br) e o pagamento é debitado automaticamente a partir da próxima conta emitida. Os clientes também podem optar pelo serviço de internet banking ou o débito automático para quitar as faturas.