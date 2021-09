Parcela de setembro do IPTU 2021 vence nesta quarta-feira, 15

Os contribuintes palmenses que optaram pelo parcelamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2021) têm até esta quarta-feira, 15, para realizar o pagamento do relativo ao mês de julho. Além dos carnês entregues no início do ano, também é possível acessar o boleto no site da prefeitura, na aba IPTU.

Outra possibilidade para o contribuinte é retirar o carnê em uma das três unidades do Resolve Palmas, na Avenida JK, Taquaralto ou Capim Dourado Shopping. O pagamento do imposto pode ser efetuado em agências lotéricas ou nos bancos conveniados e ainda nos caixas eletrônicos e aplicativos de Internet Banking.

Além do valor do IPTU, no boleto também já estão inclusas a taxa de coleta de lixo e a contribuição para iluminação pública (Cosip). É importante lembrar que o recurso da arrecadação volta para a população em forma de serviços e obras.

Confira a tabela de vencimentos do IPTU

Sétima parcela: 15 de setembro de 2021

Oitava parcela: 15 de outubro de 2021

Nona parcela: 15 de novembro de 2021

Décima parcela: 15 de dezembro de 2021