Paranã: Governo entrega as novas instalações do Núcleo de Identificação da Polícia Civil e o Posto de Atendimento do Detran

Como parte da política da gestão de aproximar cada vez mais os serviços públicos da população tocantinense, o Governo do Tocantins entregou à comunidade de Paranã, nesta quarta-feira, 26, as novas instalações do Núcleo de Identificação da Polícia Civil e o Posto de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO).

Os dois órgãos estão instalados no mesmo local, na Praça Padre Pedrocílio, no centro da cidade, e contam com espaços amplos para melhor atender as pessoas que procurem os serviços das respectivas unidades.

O Posto de Atendimento do Detran Tocantins beneficiará os moradores de Paranã e da região, com a oferta dos serviços de processos e procedimentos relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de documentos de veículos automotores, como: cadastros, emissão de guias, abertura de processos, conferência de documentos, coleta biométrica, informações, orientações, entre outros.

O presidente do órgão, Paulo Roberto Melo Castro Nogueira, afirmou que o posto do Detran em Paranã é o 36° implantado no Estado e faz parte do projeto de expansão do órgão. Segundo ele, o posto está preparado para atender os mais de 4 mil usuários do município, além dos municípios vizinhos. “Essa iniciativa vem ao encontro do que prega o governador Wanderlei Barbosa, a respeito de descentralizar e aproximar os serviços públicos da população tocantinense”, pontuou.

Núcleo de Identificação

Os núcleos idealizados e coordenados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) aproximam os serviços do Governo do Tocantins dos moradores, principalmente com a emissão de 1ª e 2ª vias de Carteira de Identidade. Os serviços são coordenados pela Superintendência de Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação.

A superintendente da Polícia Científica, Aldemir Bezerra Cavalcante, informou que a nova sede do Núcleo de Identificação representa melhorias na prestação de serviços à comunidade. “As instalações anteriores eram pequenas e deixavam a desejar. Com essa parceria com o Detran, conseguimos esse local bem mais amplo que vai permitir acomodar melhor os servidores e, certamente, melhorar ainda mais os serviços prestados à população”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, destacou a união de esforços e o desprendimento do governador em atender as demandas reprimidas da população. “O governador Wanderlei Barbosa conhece as demandas da população e, com a união de esforços com a Assembleia Legislativa, tem mostrado vontade política e determinação para levar a todas as localidades aquelas demandas reclamadas por prefeitos, vereadores e até mesmo os deputados”, ressaltou.

O prefeito Fábio Augusto agradeceu ao governador pela implantação do Posto do Detran. “Esse Posto de Atendimento do Detran era uma antiga reivindicação. Vai evitar que os usuários se desloquem várias vezes a Palmas ou a outras localidades para conseguir a CNH ou mesmo regularizar o documento do veículo. Só temos a agradecer”, frisou.

O evento contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos, vereadores e secretários de Estado.