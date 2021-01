Para fortalecer setor agrícola, Governo do Tocantins recebe emenda extraparlamentar para aquisição de 36 tratores

Visando impulsionar as atividades agrícolas nos municípios tocantinenses, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), está com projeto pré-aprovado para a aquisição de 36 tratores agrícolas. Este projeto é fruto da emenda extraparlamentar do deputado federal Carlos Henrique Gaguim, com articulação do gestor da pasta Fabiano Miranda, para fortalecer o setor agrícola do estado do Tocantins.

Segundo o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, existe uma carência no setor de mecanização agrícola no Estado, fato este que dificulta o aumento da atividade de produção. “Verificamos que boa parte dos alimentos consumidos na região vem de outros estados. Para minimizar esse entrave estamos propondo aquisição desses equipamentos e assim dinamizar a produção, e para isso contamos com o empenho do deputado Gaguim na viabilização dessa emenda extraparlamentar”, enfatiza.

Esse maquinário beneficiará 36 municípios tocantinenses e, consequentemente, o desenvolvimento dos agricultores familiares da região.

Resultante do convênio 890153/2019, firmado entre o Ruraltins e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o recurso previsto para a aquisição desse maquinário é no valor de R$ 4.785.000, sendo R$ 10 mil de contrapartida do Instituto.

“No momento, o processo está na Procuradoria Geral do Estado (PGE) para análise preliminar e, cumprindo todas as exigências, segue para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para continuidade nos trâmites de licitação, que está sendo na modalidade Pregão eletrônico, e assim seguir com a aquisição do maquinário”, explica o diretor de Administração e Finanças do Ruraltins, Willamy Pereira.