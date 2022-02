Para alertar sobre os perigos do Aedes aegypti, Saúde de Palmas realiza blitze em pontos estratégicos da Capital

Texto: Ascom dep Antonio Andrade

Equipes da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas realizam nesta quinta-feira, 10, duas blitze educativas para alertar sobre os perigos do mosquito Aedes aegypti em pontos estratégicos da Capital. Com apoio dos agentes municipais de Trânsito e Transporte e Guarda Metropolitana, a primeira blitz está marcada para às 8 horas, na Avenida I, no Jardim Aureny III, com saída das equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) Liberdade; e às 16 horas, na Avenida LO-27, na altura da Arse 112 (1.106 Sul), próximo à farmácia Biovida. A outra será às 16 horas,

Durante as blitze, com a presença do Mosquitão da Dengue, serão feitas abordagens junto à população e distribuídos panfletos educativos sobre a prevenção ao mosquito Aedes aegypti. De acordo com o gerente da UVCZ, Auriman Cavalcante, o objetivo das blitzen é mobilizar a população a ficar atenta quanto às medidas simples que devem ser executadas para evitar a proliferação do vetor que transmite doenças graves como a Dengue, Zika e Chikungunya. “Essas ações integram o conjunto de atividades que a Prefeitura de Palmas vem executando para reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti para evitar que a população adoeça por causa das enfermidades causadas pela picada do vetor infectado”.

Denúncias

A Semus coloca à disposição da população uma linha telefônica para atender denúncias referentes a imóveis fechados, abandonados, para aluguel, venda e terrenos baldios que possam ter criadouros do mosquito da dengue. É importante que o cidadão quando fizer a denúncia tenha o endereço completo do local para facilitar a localização. O telefone é o (63) 3212-7917.