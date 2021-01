Palmenses que retornarem de viagem devem cumprir medidas de prevenção e controle da Covid-19

Com objetivo de garantir o cumprimento das medidas de contenção da Covid-19 em Palmas, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reforça a necessidade de atenção aos protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), especialmente no início do ano quando muitas pessoas viajam para outras cidades, embora viagens não sejam recomendadas pelo Município neste período pandêmico. Por isso, a pasta informa que as pessoas que retornarem à Capital devem seguir as seguintes orientações:

– Isolamento domiciliar pelo prazo mínimo de sete dias;

– Se a pessoa esteve em viagem nos últimos 14 dias e apresentar febre, tosse e dificuldade de respirar, deverá procurar atendimento médico imediatamente e informar detalhadamente o histórico da viagem, bem como os locais visitados anteriormente;

– Evitar contato com outras pessoas e ficar em casa, principalmente se estiver com sintomas;

– Reforçar a adoção de medidas necessárias básicas dos cuidados para evitar a transmissão do vírus;

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente antes de ingerir alimentos ou utilizar álcool em gel 70%;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e outros utensílios;

– Evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca sem que as mãos não estejam higienizadas;

– Proteger a boca e o nariz com um lenço de papel (descarte logo após o uso) ou com o braço (e não as mãos) ao tossir ou espirrar;

– Recordar que notas de papel, moedas e aparelhos celulares podem ser fontes de contaminação e por isso recomenda-se o cuidado de reforçar a higienização das mãos.

Onde e quando procurar ajuda?

Em Palmas há 34 Unidades de Saúde da Família (USFs), distribuídas em todas as regiões da Capital e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a Norte e a Sul. O município conta ainda com quatro unidades sentinelas que funcionam aos finais de semana e feriados, no período das 7 às 19 horas.

Caso o paciente tenha sintomas como coriza, febre e tosse, deverá procurar uma das 34 USFs. Já em casos mais graves, quando o paciente apresenta, além de coriza e febre, falta de ar, ele deve buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas) Norte ou Sul.

Como fazer os testes?

O teste está disponível nas 34 USFs de Palmas. Ao apresentar os sintomas da Covid-19, a pessoa deve procurar uma Unidade de Saúde da Família no horário de funcionamento das 7 às 19h, de segunda a sexta-feira, e agendar a realização do teste da Covid-19.

Aos finais de semana e feriados, o paciente pode procurar uma das quatro unidades sentinelas da Capital, que funciona aos sábados, domingos e feriados. São elas: USF da Arno 61 (503 Norte); Eugênio Pinheiro, localizada no Aureny I, Taquari e Walter Pereira Morato, no distrito de Taquaruçu (essa última funciona 24 horas).

Em caso de dúvidas, a população pode ligar ou mandar mensagem para o Disque Zap Coronavírus, por meio dos números (63) 3218-5643 e (63) 3218-5458. Os atendimentos por telefone são de segunda a sexta-feira. Já pelo WhatsApp acontecem todos os dias, sempre das 7 às 19 horas.