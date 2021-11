Palmenses poderão ter final de semana chuvoso; hoje (18), temperaturas variam entre 23º e 32ºC

Palmenses terão que estar preparados para não serem pegos de surpresa por um temporal neste fim de semana. Segundo dados do Boletim de Situação divulgado pela Defesa Civil de Palmas, a previsão é de oscilação no clima, com manhãs ensolaradas e pancadas de chuva no período da tarde e à noite, desta sexta-feira, 19, até domingo, 21.

Nesta sexta, as temperaturas devem variar entre 23º e 32ºC, sendo que o alerta é amarelo para a possibilidade de chuvas intensas, além de ventos que podem atingir a velocidade de nove quilômetros por hora. Já no sábado, a temperatura varia entre 22°C e 30°C, com ventos de até 10 km/h. No domingo, a temperatura pode variar entre 22° e 32° e o vento chega a oito quilômetros por hora.

E os grandes volumes de chuva devem continuar na próxima semana. Para segunda feira, 22, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 23°C a 33°C.

Mesmo com as temperaturas mais amenas e a ocorrência de chuvas, os cuidados para com a irradiação solar devem sem mantidos, uma vez que os índices ultravioletas (uv) continuam bastantes altos. Então, é necessário o uso de filtro solar em atividades ao ar livre e evitar tomar sol nos períodos mais críticos do dia, entre 10 e 16 horas.

Já os cuidados recomendados para estes dias são evitar sair de casa durante chuvas fortes e temporais e evitar áreas de inundação. Não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões, uma vez que chuvas fortes podem alterar os níveis de água rapidamente, acarretando transbordamentos.

Outra advertência da Defesa Civil é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e estacionem seus veículos, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes. “O mesmo aviso vale para áreas de encostas, morros e com enxurradas bruscas”, diz o superintendente da Defesa Civil de Palmas, Bruno Maciel Grama.

No trânsito

Em dias de chuvas também é preciso atenção para se manter seguro. “Sempre que possível a recomendação é para evitar trafegar durante temporal, mas no caso de não ser possível, o motorista deve manter faróis ligados com luz baixa, mesmo durante o dia, para facilitar ser visto, guardar uma distância segura do veículo à frente; ter cuidado com a aquaplanagem, evitar fazer ultrapassagens, dirigir com as duas mãos no volante.”

Dentro de casa:

As recomendações para as pessoas que estejam abrigadas em casa, ou no trabalho em dias de temporal são para que evite usar telefone com fio; não ficar próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas, não tocar nem usar equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou estejam ligados a rede elétrica e/ou em locais inundados ou alagados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito.