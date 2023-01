Palmenses iniciam 2023 com a esperança fortalecida

Na noite deste domingo, 31, mais de 30 mil palmenses se reuniram na Praia da Graciosa para receberem o ano de 2023 e, com ele, novos sonhos e expectativas. A festa promovida pela Prefeitura Municipal de Palmas estava repleta de alegria, luz, cor e muita música boa.

O momento mais esperado da noite, a despedida de 2022 e a chegada de 2023, foi iluminado por uma belíssima queima de fogos, que durou cerca dez minutos. Para Silvana de Almeida, a comemoração foi em dose dupla. Ela festejou seu aniversário de 30 anos durante a programação de réveillon e falou sobre suas expectativas para 2023. “Tá sendo muito legal comemorar meu aniversário aqui, tá tudo tão lindo e organizado. Eu espero que nesse ano a gente tenha muita saúde pra aproveitar a vida de plena e feliz” disse Silvana.

Contagem regressiva

No palco, acompanhada da família, a prefeita Cinthia Ribeiro desejou um feliz ano novo aos palmenses e conduziu a contagem regressiva. “Que 2023 seja ainda mais repleto de realizações; um ano abençoado e marcado por muitas prosperidades, conquistas e boas surpresas”, enfatizou a prefeita, acrescentando que “será um ano de muito trabalho.”

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, principal atração da festa, iniciou o seu show às 23h30, fizeram a contagem regressiva ao lado da prefeita e seguiram com as músicas até às 1h10 da manhã. Os irmãos levaram no repertório seus principais sucessos como Leilão, Ciumenta e Como um Anjo.

O público curtiu a festa da virada ao som de diversos outros gêneros musicais, além do sertanejo. A programação deste ano foi pensada para atender diversos gostos e trouxe ao palco os artistas tocantinenses Léo Pinheiro, com uma seleção especial de pop e MPB; Projeto 1+1, grupo de pagode da capital; DJ Mateus Peres, com músicas eletrônicas e o cantor Krys França e banda, que encerrou a festa com muito axé.

Estrutura

Desde bem cedo a população já estava presente na praia para festejar a virada do ano. As pessoas começaram a chegar a partir das 18 horas para garantir um espaço na área reservada para tendas privadas. A vila gastronômica iniciou suas vendas no mesmo horário e serviu diversas opções de comidas e bebidas.

Josevan Santos é de Aracaju (SE) e veio a Palmas para visitar alguns amigos. Ele se surpreendeu e disse que gostou muito da festa. “Achei muito bem organizada e segura. A todo momento vi o policiamento presente, tanto no trânsito, na entrada e na praia”, afirmou o visitante.

Para garantir a segurança e tranquilidade do evento, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu), a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e as polícias civil e militar também estiveram presentes no evento prestando todo o apoio à população.