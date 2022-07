Palmense pode participar da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da Capital

O palmense pode contribuir com a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) respondendo a pesquisa online que segue disponível por meio do aplicativo Colab ou diretamente no questionário neste link https://consultas.colab.re/mobilizese. O levantamento das informações norteará os investimentos e as políticas públicas para a área da mobilidade em Palmas pelos próximos anos.

A consulta contém perguntas sobre quais são os veículos utilizados para deslocamentos, a localidade de moradia e de estudo, e também sobre quais são as ações prioritárias para a melhoria da segurança nas vias e na circulação pela cidade, dentre outros questionamentos. Em menos de cinco minutos, é possível concluir a pesquisa, enviar sugestão e ainda avaliação de como o morador vê o futuro da mobilidade no município.

As etapas para a elaboração do PlanMob estão sendo coordenadas pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). No início do mês de maio foi realizada a primeira audiência pública de apresentação das etapas para construção do plano, que atualmente segue com a fase de diagnóstico, que inclui a realização de pesquisas de origem e destino da população, das condições do sistema do transporte público e a promoção de reuniões técnicas com discussões de temáticas setoriais.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom