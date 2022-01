‘Palmas volta por cima’ fecha 2021 com crescimento de 35,9% de vendas no comércio

O início de 2021 foi marcado pelo crescimento de casos de Covid-19 e pela adoção de medidas mais restritivas para combater a propagação do novo coronavírus. Mas, também foi iniciada a vacinação da população e a boa execução do plano permitiu a gradual reabertura dos estabelecimentos. No segundo semestre, a Gestão Municipal lançou o movimento ‘Palmas volta por cima’ e a campanha ‘Compre aqui. Palmas merece o seu presente!’. E o resultado das vendas do comércio na Capital tocantinense foi de 35,9% de crescimento em 2021, comparando com 2020; considerando os números de 2019, o crescimento foi de 31%.

Para a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Mila Jaber, esse resultado é um reflexo de diversas medidas adotadas durante a pandemia da Covid-19 pela gestão municipal. “A Prefeitura de Palmas, enquanto garantia medidas para cuidar da saúde e incentivava a vacinação da população, também, construía ações estratégicas para alavancar a economia, como uma política forte de microcrédito, adotando a desburocratização para abertura de empresas e incentivando a formalização dos pequenos negócios”, ressalta.

“Com os dados da pandemia mais favoráveis no final de 2021, a Prefeitura de Palmas realizou uma grande campanha de incentivo à população para que gastasse o seu 13º Salário no comércio local com a campanha ‘Compre aqui. Palmas merece o seu presente!’. E ainda preparamos a cidade para trazer um clima natalino e festivo, com decorações em pontos estratégicos. E o conjunto dessas ações contribuíram com o crescimento da nossa economia”, avalia Mila.

Durante a pandemia, tanto em 2020, quanto em 2021, a Prefeitura de Palmas injetou recursos na economia local com um grande volume de obras públicas e de políticas sociais, como o Cartão da Família, e política cultural com os editais de incentivo e o Arraiá do Capital em formato virtual. A secretária Mila ainda destaca a criação da Casa do Empreendedor e a realização do Refis, no segundo semestre, como ações fortes de fortalecimento da economia local.

“Têm muitas ações que a Prefeitura de Palmas fez que ajudaram o comércio local crescer, sendo uma delas o empenho na vacinação da população que possibilita o funcionamento dos estabelecimentos seguindo todos os protocolos sanitários, distanciamento, uso de álcool em gel e máscara”, argumenta o presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho. Ele ainda destaca a campanha de fim de ano da gestão municipal para incentivar a compra no comércio local, “porque é muito importante motivar o consumidor a comprar no município, que gera retorno por meio da arrecadação de impostos e geração de emprego”.

A gestão municipal chama atenção para que os comerciantes e consumidores sigam com rigor os protocolos sanitários, como uso de máscaras e higienização com álcool em gel, neste início de ano em razão do crescente número de casos de Covid-19. A situação da pandemia do novo coronavírus obriga mais cuidado de todos, inclusive evitando aglomerações e garantindo o distanciamento social.