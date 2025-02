Palmas vai ganhar castramóvel para fazer cirurgias de castração em cães e gatos

Mais uma conquista para a saúde pública de Palmas. Em breve, nas ruas da Capital, estará transitando um castramóvel para realização de cirurgias de castração em cães e gatos. A assinatura do contrato para aquisição do veículo pela Prefeitura de Palmas foi feita na manhã desta sexta-feira, 7, pela secretária de saúde Dhieine Caminski, na presença da secretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Gabriela Siqueira Campos.

O castramóvel vai ampliar os serviços de castração já ofertados na rede e, ainda, possibilitar o acesso às atividades de animais que vivem em locais mais distantes de onde são ofertadas as cirurgias de forma gratuita atualmente. “Essa aquisição é muito esperada pela população e pelos protetores de animais. É um deslanchar de várias ações que planejamos fazer para garantir a segurança em saúde de toda a comunidade”, destacou Dhieine.

O veículo será no estilo trailer composto por cinco salas, sendo elas: sala de tricotomia, sala de assepsia/paramentação, sala cirúrgica, sala pós-cirúrgica, e banheiro. A aquisição do automóvel é no valor de R$ 259.900,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais) que inclui despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual. O prazo de vigência é de doze meses após assinatura do contrato.