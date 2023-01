Palmas: uma cidade que respira esporte e lazer

Uma cidade que se movimenta, corre, pedala, nada e pratica uma infinidade de esportes. Assim é Palmas, que aparece, nos últimos anos, entre as cidades mais saudáveis do país, com indicadores de qualidade de vida que demonstram o interesse do palmense pela prática esportiva. Para se manter neste patamar, a Prefeitura conta a Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), para garantir o acesso da população a um estilo de vida saudável, aliando as práticas esportivas ao lazer.

Em 2022, o município sediou diversos eventos esportivos, seja por iniciativa direta, ou na qualidade de parceiro ou apoiador.

Exemplo disso foi a Meia Maratona de Palmas, realizada em agosto passado, e na sua primeira edição reuniu cerca de 1.500 atletas. O percurso de 21 quilômetros foi vencido, no masculino, em 1h03min58segundos pelo atleta Antônio de Souza Dias, conhecido como Maranhão. Já no feminino, Maria Barroso da Costa Filha garantiu o primeiro lugar no percurso, com o tempo de 1h21min44segundos.

Além dessa competição, o município, por meio da Fundesportes foi parceiro da 1ª Corrida e Caminhada do Hospital Jorge Saad, realizada em outubro de 2022, com competidores nas categorias masculino e feminino.

Ciclismo

Em junho, Palmas também sediou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo, considerado uma das principais competições de ciclismo de estrada do país. O evento reuniu mais de 450 competidores entre homens e mulheres que disputaram as provas contrarrelógio e de resistência.

Velocidade

Nos esportes de velocidade, aconteceu em agosto a 1ª Copa Palmas de Kart, que abriu o Campeonato Tocantinense de Kart 2022, com a participação de mais de 50 pilotos, entre tocantinenses e representantes de outros estados. A etapa foi disputada nas categorias mirim, cadete, F4 Jr, F4 A e B 125 dois tempos.

Palmas Férias 2022

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer contribuiu para manter o palmense na cidade e atrair turistas durante toda a temporada de praia deste ano, especialmente no mês de julho como o Palmas Férias. O grande atrativo foi a programação que atendeu todas as praias da capital, mas teve a Graciosa como maior referência.

No local foi instalada a Vila dos Sabores e a Feira de Artesanato, além de ser palco para shows e apresentações regionais. As atividades culturais, gastronômicas, recreativas e esportivas também puderam ser apreciadas nas praias das Arnos, do Caju e em Taquaruçu.

PMW e beach tennis

Entre os destaques da programação do Palmas Férias aconteceu o 16º PMW Rock Festival; o torneio ITF Word Tour de Beach Tennis, em realização conjunta entre o Sesi Esportes e Tody Sport.

Esse torneio reuniu cerca de 500 atletas de 15 estados e países como EUA, Espanha, Itália, Chile e Venezuela.

Infraestrutura para esportes e lazer

A Fundesportes assinou contratos no valor de mais de R$ 2 milhões para a reforma de nove quadras poliesportivas da Capital, com serviços de recuperação do piso, aros, alambrado, traves, pintura, marcação, arquibancada e iluminação.

O valor licitado das obras é de R$ 2.120.000,00 e as quadras que receberão os serviços de reformas são unidades da Arse 12, 13, 14, 23, 92,112, Arso 41, Aureny IV e Vale do Sol. Ainda em 2002, a Fundação iniciou os serviços de reforma em quatro delas, Vale do Sol, Arse 23, 112, e Arso 41, as outras cinco quadras vão receber os serviços em 2023.

Convênio reforma Ayrton Senna

A Prefeitura de Palmas e o Governo do Estado do Tocantins firmaram Termo de Convênio na ordem de R$ 2 milhões para reformar o Ginásio Ayrton Senna, com mais R$ 20 mil reais correspondentes a 1% de contrapartida da gestão municipal, a ser aportada na forma e condições estabelecidas no cronograma. Na autenticação do convênio foi creditado R$ 660 mil, e o restante será alocado de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme classificação orçamentária.

O convênio estabelece que tem como objeto a reforma do Ginásio Ayrton Senna de interesse público e recíproco, proposta pela administração pública estadual visando a execução dos programas de governos previstos no plano plurianual e no orçamento anual, envolvendo a transferência de recursos financeiros ao Município de Palmas, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

Texto: Georgeth Pinheiro/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom