Palmas tem sábado movimentado nas unidades de vacinação contra a Covid-19

Sábado de muito movimento nas cinco Unidades de Saúde da Família (USFs) abertas para imunização contra a Covid-19 em Palmas. Um dos pontos de vacinação bastante procurado durante a manhã, foi a unidade José Hermes, situada no Setor Sul. Uma equipe de doze profissionais realizou o atendimento com agilidade e qualidade aos que foram até o local.

As irmãs Railene Rodrigues e Imara Rodrigues aproveitaram o final de semana para tomar a segunda dose da vacina. As duas receberam o imunizante da Pfizer, liberado na Capital para ser administrado com o prazo menor, passando de 60 para 40 dias.

Imara não sentiu nada quando recebeu a primeira dose da vacina. Ela acredita que será da mesma forma com a segunda dose. “Quero me proteger, como todo mundo deveria fazer. É o certo. Agora, me sinto ainda mais segura com a nova dose”, assegurou ela.

A vacinação contra a Covid-19 foi administrada na Ambulatório Municipal de Atendimento à Saúde (AMAS) Eduardo Medrado – Antiga pista do Aeroporto; USF José Hermes – Setor Sul; USF do Taquari; USF da 210 Sul – Loiane Moreno; e da 603 Norte.