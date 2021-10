Palmas tem 22 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda, 11

Todas as unidades de saúde da rede municipal de Palmas atenderão normalmente nesta segunda-feira, dia 11, ponto facultativo que antecede o feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Porém, a vacinação contra a Covid-19 estará disponibilizada em 22 Unidades de Saúde da Família (USF) – confira no final do texto quais as unidades, horários e tipos de doses disponibilizadas. O agendamento já pode ser feito no site Vacina Já.

A campanha da multivacinação ocorre normalmente nesta segunda-feira, para atualização de vacinas, em 29 unidades da Capital. Já a sede da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) não terá atendimento ao público na segunda e na terça-feira.

Feriado

No feriado nacional, terça-feira, dia 12, o atendimento na saúde será mantido somente para os serviços essenciais, que atuam em regime de plantão, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) e as Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPAs) Sul e Norte. Não haverá aplicação de vacinas no feriado. Na quarta-feira, 13, todos os serviços funcionarão normalmente.

População

Nesta segunda-feira, a vacinação está disponível para a população acima de 12 anos com e sem comorbidades, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias.

Requisitos

Idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacina e comprovante de endereço. Os imunossuprimidos devem apresentar laudo e/ou receita que comprove sua condição, caso necessário.

Os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar acompanhados de um dos seus genitores (pai ou mãe) ou responsável adulto. Esse responsável deve estar munido com documentos pessoais (RG, CPF, ou CNH).

Ainda em relação à documentação do adolescente, a Semus reforça que é obrigatório comparecer às unidades com o documento de consentimento (preenchido e assinado). Além disso, cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF), cartão de vacina e cartão do SUS. Essa relação de documentos, com exceção do termo, serve para os demais públicos.

Programação de segunda-feira, 11/10/2021

Unidades para primeira dose, dose de reforço e segunda dose (Pfizer)

Atendimento das 13 às 17 horas

USF 603 Norte

USF 403 Norte

USF 403 Sul

USF 1304 Sul

USF 1206 Sul

USF Laurides Milhomem

USF Aureny II

USF Sta Bárbara

USF José Lúcio

USF Morada do Sol

USF Bela Vista

USF 405 Norte

USF 207 Sul

USF Santa fé

USF Novo Horizonte

Atendimento das 13 às 20 horas

USF 1004 Sul

Unidades para aplicação da segunda dose (Astrazeneca e CoronaVac)

Atendimento das 13 às 17 horas

USF 406 Norte (Astrazeneca)

USF 1103 Sul (Astrazeneca e CoronaVac)

USF José Hermes (Astrazeneca)

Unidades para aplicação de primeira, segunda dose e dose de reforço

Atendimento das 13 às 17 horas

USF Mariazinha – Agendamento na unidade

USF Taquari

USF Walter Morato – Agendamento na Unidade