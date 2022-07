Palmas sediará evento internacional sobre construções sustentáveis

Na próxima segunda-feira, 18, a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Meio ambiente (FMA) irá sediar a sessão inaugural e introdução ao ‘Programa de Fortalecimento de Capacidades para a Promoção das Construções’, realizada pela International Finance Corporation (IFC) – World Bank Group e apoiada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O evento será realizado no auditório do Instituto Vinte de Maio (IVM), das 13h30, às 16h20.

O objetivo do programa é criar e fortalecer as capacidades dos funcionários municipais no Brasil para definir e implementar incentivos para as edificações que adotem uma certificação ambiental sustentável, como instrumento voluntário para reduzir os consumos de energia, água potável e energia embutida em materiais.

O evento será aberto pela Líder do Programa de Transformação dos Mercados para as Edificações Sustentáveis na América Latina e Caribe (LAC), da IFC, Grupo Banco Mundial, Silvia Solano e pela prefeita Cinthia Ribeiro.

Na ocasião serão discutidos temas como ‘Perspectiva do Setor Privado nas Construções Sustentáveis no Brasil/ Avanços da Construção Sustentável na região’; ‘Avanços na regulamentação e promoção das edificações sustentáveis na Região da América Latina e Caribe”; “Avanços na promoção das edificações sustentáveis através de incentivos municipais”, dentre outros.

Texto: Georgethe Pinheiro/Secom Palmas

Edição: Secom Palmas