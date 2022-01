Palmas registra 496 novos casos da doença

Nesta quinta-feira, 20, o Boletim Epidemiológico n° 653 informa 496 novos diagnósticos de Covid-19 em Palmas, dos quais 309 foram em mulheres e 187 em homens. Todos cumprem isolamento domiciliar. A Capital tem o registro de quatro óbitos pela enfermidade.

As vítimas são dois homens e duas mulheres, com 64, 71, 82 e 85 anos. Apenas uma pessoa não tinha comorbidades. O restante sofria de doenças como cardiopatia, doença renal crônica, hipertensão arterial, diabetes e artrose. As mortes ocorreram entre os dias 27, 29 e 31 de dezembro do ano passado e 04 de janeiro deste ano.

Com a atualização, Palmas conta com 58.813 casos acumulados, sendo que 54.259 estão recuperados, 3.866 estão em tratamento e 688 foram a óbito. Acesse o boletim.

No município, 60 pessoas estão internadas por causas ligadas à Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos gerais é de 50,8%, já a de leitos clínicos é de 36,0%, enquanto que a de UTIs é de 61,8%. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) têm taxa de ocupação de 5,0% na UPA Sul e 20,0% na UPA Norte.

Vacinação

Em Palmas foram aplicadas 455.015 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 221.170 com a primeira dose, 191.090 com a segunda ou dose única, e 42.755 tomaram a de reforço.

Para acompanhar a evolução da imunização contra a Covid-19 em Palmas ou agendar a vacina, acesse o site Vacina Já.