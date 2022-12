Palmas recebe iluminação e programação natalina durante todo o mês de dezembro

O Natal chegou na Cidade Encantada, trazendo luz, música e despertando os bons sentimentos, com abertura realizada pela prefeita Cinthia Ribeiro na noite desta quinta-feira, 1º, no Parque das Artes no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e acendimento das luzes na região Central. A programação de Natal segue até o dia 18 de dezembro em vários locais da Capital. Neste sábado, 3, às 19 horas, será a vez da região Sul, no Ginásio Ayrton Senna que também recebeu decoração especial e praça de alimentação e do distrito de Buritirana que terá programação itinerante. Na ocasião as luzes natalinas serão acesas nestas localidades.

Abertura

O Papai Noel, duendes, bailarina e a orquestra da Guarda Metropolitana foram os responsáveis por entregar a chave da Vila de Natal do Parque das Artes à prefeita Cinthia Ribeiro, marcando o início da programação em Palmas. A ocasião contou ainda com a inauguração do monumento em homenagem às vítimas da Covid 19, ‘Para Sempre Luz’, e apresentação do Coral da GMP.

“O sentimento natalino toma conta de nossa cidade. Palmas atrai um grande público nesta época do ano, e nós estamos prontos para receber todos. Nesta edição, ampliamos a estrutura, inovamos, levamos as luzes para todos os cantos da nossa Capital. Afinal, o Natal é para todos. Preparamos tudo com muito carinho, aproveitem e prestigiem nossos espaços e a programação do ‘Natal Cidade Encantada’, afirmou a Prefeita refazendo o convite à população para aproveitar os espaços públicos decorados especialmente para ocasião.

Na Vila de Natal os palmenses poderão aproveitar a decoração especial, cenários para fotos, apresentações culturais, lojinhas de artesanato e a Vila Gastronômica onde o visitante é surpreendido com a ‘neve’ que cai do portal de entrada.

“O Natal Cidade Encantada foi preparado com iluminação, decoração e apresentações artísticas para aguçar todos os sentidos dos visitantes. Até o dia 18 teremos uma programação em diversos locais da Cidade, encerrando com a Cantata de Natal no Parque das Artes”, afirmou o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis.

A empregada doméstica Rita de Cássia Souza, moradora do Aureny III quis curtir o evento com toda a família logo no primeiro dia. Eu vim no ano passado e neste ano está ainda mais bonito. Aqui é um lugar que dá acesso a todas as regiões, é perto do ponto de ônibus e é mais fácil para a gente chegar’, contou.

Programação 2 e 3 de dezembro

Região Sul

Data: 3/12/2022 – a partir das 19 horas

Ginásio Ayrton Senna

Pronunciamento das autoridades e acendimento das Luzes de Natal

Coral E.T.I Almirante Tamandaré

Dança de Salão – O clássico da Disney: “A Bela e a Fera” – Danças urbanas do Ponto de Cultura Arte-Fato

Coral E.T.I Anísio Teixeira Música – Música Além do Arco Íris

Musical Deu a louca nos contos de fadas

Orquestra Sonho Encantado E.T.I Almirante Tamandaré

Show Natal Kleidianny Marx e filhas

Buritirana – Praça Pública -19 horas

Show Batatinha e Papai Noel

Orquestra da Guarda Metropolitana

Parque das Artes- Espaço Cultural – 19 horas

Escola de Dança Verbo

Coral de Libras E.T.I Olga Benário

Dança folclórica: “Samba, menina!”

Dança O grande Show. Escola Olga Benário

Dança Criativa: “Minhas meninas favoritas” Escola Olga Benário

Orquestra Viva a Música – Maestro Bruno