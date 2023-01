Palmas realiza testagem gratuita de HPV em jovens de 16 a 25 anos

Jovens entre 16 e 25 anos que já iniciaram a vida sexual podem ser voluntários do Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) que está sendo realizado em todo o Brasil. A participação consiste em realizar um teste gratuito de HPV em uma das cinco Unidades de Saúde da Família (USF) que participam da pesquisa ou na Unidade Básica de Saúde da Universidade Federal do Tocantins (UFT) da Capital.

O enfermeiro e coordenador regional da pesquisa, Ériko Marvão, explica que Palmas recebeu 400 testes ano passado e que em dezembro já haviam sido realizados 196 exames. Ele ressalta que normalmente o diagnóstico do HPV é clínico para identificação das verrugas. Entretanto, existem quatro tipos de papilomavírus que provocam cânceres de colo de útero, genitália, oral e anal, que não apresentam nenhuma verruga no corpo.

Somente com esse teste disponibilizado pela pesquisa é possível detectar a presença desses tipos de HPV que provocam câncer. “Esse exame não é fornecido pelo SUS, então essa é a oportunidade que os jovens têm de fazer para identificar se tem a doença e se é do tipo oncogênico”, comenta o enfermeiro. O resultado da testagem é confidencial e deve ser retirado pelo próprio paciente no site do estudo.

O teste nos homens é autocoleta e para as mulheres é similar ao preventivo papanicolau (PCCU), por isso as recomendações são as mesmas, como não estar menstruada ou grávida, não ter feito sexo sem camisinha nos últimos três dias, não utilizar pomada vaginal e nem ter realizado cirurgia no útero nos últimos três meses.

O exame está disponível na USF da Arno 44 (409 Norte), da Arno 71 (603 Norte), da Arse 82 (806 Sul), na USF Liberdade (Jardim Aureny III) e Taquari, além da Unidade Básica da Saúde da UFT (dentro do campus, próximo à biblioteca).

Sobre o estudo

A pesquisa consiste em traçar a eficiência da vacina de HPV e traçar o perfil dos voluntários, levando em consideração também as condições socioeconômicas, uso de álcool e outras drogas, utilização de camisinha e outros métodos de controle da gravidez.

A iniciativa é do Ministério da Saúde pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e executado pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com as secretarias municipais de saúde. O estudo foi dividido em três etapas, sendo que a segunda finaliza este ano e a previsão é que a última seja feita em 2025 e 2027.

