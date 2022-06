Palmas participa de encontro nacional de Gestores Municipais de Assistência Social

Palmas está representada no XXII Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), que termina nesta sexta-feira, 10 de junho, e acontece em Foz do Iguaçu (PR). A gestora do Desenvolvimento Social (Sedes), Simone Sandri, está presente no evento, que visa fomentar e estimular o aprimoramento e o fortalecimento da gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“É um momento de muitas discussões, articulações e debates técnicos com profissionais da assistência, gestoras/es e conselheiras/os municipais de Assistência Social de todo o Brasil. Os desafios são muitos e o trabalho em rede é imprescindível para alcançarmos bons resultados”, ressalta Sandri.

O tema do encontro é ‘O futuro da assistência social no Brasil: compromissos dos governos na superação da fome e das desproteções sociais’.

De acordo com os organizadores, as palestras e discussões irão trazer excelência técnica quanto aos conteúdos relacionados à gestão e trabalho social, ao tempo em que as parcerias estratégicas são fortalecidas, a agenda em defesa do SUAS debatida e repercutida, tendo como horizonte a legitimação do projeto do Sistema Único de Assistência Social amplo e universal, com financiamento público, qualidade nos serviços prestados à população, e democrático, por um Brasil efetivamente justo.