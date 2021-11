Palmas: Obras literárias ganham apresentação no espetáculo cênico-musical ‘Sou poeta’; estreia no domingo, 21

Poemas, sonetos, crônicas e versos produzidos por escritores regionais ganham corpo, voz e movimento com o espetáculo cênico-musical ‘Sou Poeta’, apresentado por A Barraca Cia de Artes. A estreia acontece no domingo, 21, com sessões às 18 e 20 horas, no Memorial Coluna Prestes. Após a estreia, a Cia A Barraca circulará por espaços públicos e escolas municipais até a próxima sexta-feira, 26. Em todas as apresentações a entrada é franca.

Em ‘Sou Poeta’, cinco atrizes assumem papéis de trovadoras para dar vida a obras literárias dos poetas José Gomes Sobrinho (In memoriam), Odir Rocha e Tião Pinheiro. Com violão, ukuleles, percussão, vozes, teatro e cultura popular, as atrizes mostram a sua forma de interpretar cada produção textual dos poetas homenageados, a partir de temáticas como sonhos, amor, vida e natureza.

Conforme a diretora-geral do espetáculo, a atriz Magna Carneiro, as cenas não trazem uma versão biográfica, mas das histórias e ensinamentos por eles contados em cada produção, estimulando o público a compreender subjetivamente as concepções que norteiam cada artista. “Escolhemos com muito carinho algumas produções desses artistas e apresentamos nesse espetáculo a nossa forma de vê-las, o nosso olhar e interpretação”, adianta a artista, que também integra o elenco ao lado das atrizes Cinthia Abreu, Cleuda Milhomem, Iva de Oliveira e Sheyla Virgínio.

Agenda

Após a estreia no Memorial Coluna Prestes, a Companhia terá ainda apresentações na Biblioteca Municipal Jaime Câmara (22/11), Escola Municipal Beatriz Rodrigues (23/11), Escola Municipal de Tempo Integral Vinícius de Moraes (24/11), pracinhas do Morada do Sol (25/11), Escola Municipal de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Melo (25/11) e Escola Municipal Sávia Fernandes (26/11).

Projeto

A apresentação do espetáculo é parte do projeto ‘Literatura e Expressão: A Poesia em Movimento’, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Fundação Cultural de Palmas (FCP), da Prefeitura Municipal de Palmas.

A Barraca Cia de Artes

Este é o segundo espetáculo de A Barraca Cia de Artes que foca a interpretação de poesias em cena. No ano de 2015, a companhia teatral apresentou o espetáculo teatral “Zé: Crônicas e Poesias de José Gomes Sobrinho”, que segue no repertório das artistas.

Com um elenco formado somente por mulheres, a Barraca Cia de Artes executa projetos de arte, cultura, educação e assistência social. Tem experiência em produção de projetos de literatura, teatro, música, produção de festivais e formação de plateia. Os trabalhos realizados focam a importância da arte e cultura como instrumentos de transformação e integração social, buscando provocar discussão e reflexão com temáticas socioculturais.

Ficha técnica

Realização: A Barraca Cia de Artes

Textos: José Gomes Sobrinho (In memoriam), Odir Rocha e Tião Pinheiro

Atrizes: Cinthia Abreu, Cleuda Milhomem, Iva de Oliveira, Magna Carneiro e Sheyla Virginio

Direção-geral: Magna Carneiro

Assistente Direção: Cleuda Milhomem

Direção Musical: Anderson Camacho

Composições musicais: Anderson Camacho e Magna Carneiro

Roteiro e dramaturgia: Magna Carneiro e elenco

Preparação vocal: Anne Raelly

Preparação Corporal: Felipe Trindade

Produção executiva: Cinthia Abreu

Assistente de produção: Leidiane Martins

Cenário e figurinos: Vivian Oliveira

Iluminação, sonoplastia e Staff: Gabriel Deeaz

Patrocínio: Literatura e Expressão: A Poesia em Movimento”, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Fundação Cultural de Palmas (FCP)