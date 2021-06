Palmas: Laudecy Coimbra requer obrigatoriedade do atendimento psicológico para as gestantes no SUS

A vereadora Laudecy Coimbra (SD), apresentou na Câmara de Palmas, um Projeto de Lei, para que seja instituída a obrigatoriedade do atendimento psicológico e/ou psiquiátrico para as gestantes nas unidades de saúde componentes do Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de Palmas-TO.

Conforme a vereadora, o PL é destinado a assegurar e promover o atendimento psicológico as gestantes durante todo o período do pré-natal, e quando necessário no período pós-parto também. Tornando obrigatório que em todas as unidades de saúde da rede pública municipal que façam acompanhamento gestacional deverão oferecer esse tipo de atendimento as gestantes. “A gravidez é uma condição que traz profundas alterações nas mulheres. Além das mudanças físicas, das oscilações hormonais e das pressões culturais, durante o período gestacional as mulheres experimentam diferentes emoções”, explicou Laudecy.

Além disso, Laudecy defende que os aspectos psicológicos envolvidos em uma gravidez precisam ser monitorados e tratados adequadamente.”A tendência, a longo prazo, é a diminuição de problemas de saúde apresentados pelas mães e seus filhos, desde a gestação até a fase adulta. Isso pode se traduzir em menos intervenções médicas e de outros serviços de saúde. As unidades do SUS poderão utilizar seus recursos de forma mais eficiente em resposta aos anseios da sociedade. Ao final, todos podem ser beneficiados com essa medida”, assegurou.