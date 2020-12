Palmas figura entre as melhores cidades para fazer negócios em serviços, educação e comércio

Um estudo realizado entre 326 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes para identificar as melhores cidades para fazer negócios coloca Palmas em destaque em três setores da economia. Elaborado anualmente pela empresa de consultoria Urban Systems, a pedido da revista Exame, o estudo avalia, desde 2014, as cidades mais atrativas para o desenvolvimento de negócios.

A fim de trazer novos recortes, a edição deste ano traz uma análise nos segmentos econômicos: educação, comércio, serviços, indústria, mercado imobiliário/construção civil e agropecuária. Entre as 100 cidades melhor avaliadas pelo estudo, Palmas figura em terceiro lugar no segmento de serviços, em quinto no segmento educação, e 24º no setor de comércio.

O estudo “Melhores cidades para fazer negócios 2.0” também traz o Eixo Macro Cenário, comum aos seis recortes da pesquisa, envolvendo indicadores como o impacto da pandemia do novo coronavírus na saúde e na economia; perfil de empregabilidade e saúde financeira dos municípios.

Conforme o relatório divulgado neste mês de dezembro, o estudo apresenta não apenas uma visão das cidades com oportunidade para o desenvolvimento de cada setor, mas também aquelas que, mesmo diante do cenário de adversidade causado pela pandemia, mantiveram destaque entre os eixos analisados.

Palmas

No recorte de serviços, onde se apresenta um mapa das melhores cidades para investir no setor de serviços, Palmas é a terceira colocada no País, atrás apenas de Florianópolis (SC) e Barueri (SP), primeira e segunda colocadas, respectivamente. O resultado da capital tocantinense foi impulsionado pelos indicadores relativos ao saldo de empregos do setor e a qualificação da mão de obra na cidade.

Já no recorte “Educação”, com o objetivo de mapear as melhores cidades para investir no setor de educação, Palmas aparece na quinta colocação entre os 326 municípios avaliados.

Foram considerados 12 indicadores, entre os quais matrículas na educação básica e superior, escolas e variação de número de alunos por escola na educação básica e superior, além de saldo de empregos e qualificação dos empregos na educação.

Palmas destaca-se, também, no recorte “Comércio”, estando em 24º dentre as 100 melhores cidades para se investir no setor. Indicadores relativos sobre a evolução do setor (oferta), a dinâmica de empregos, o impacto do isolamento social no número de empregos, bem como alguns indicadores relativos a demanda, além do macro cenário foram levados em consideração na composição desse ranking.

Para a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o estudo confirma a vocação da capital do Tocantins para se apostar no desenvolvimento de negócios. “Além da localização estratégica e dos atributos naturais, Palmas é uma cidade voltada para o futuro, com uma gestão municipal focada na constante melhoria da infraestrutura urbana, sem perder de vista o cuidado com a saúde, educação e o bem estar do cidadão”, comenta a prefeita reeleita.