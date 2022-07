Palmas Férias: Praia da Graciosa recebe Encontro de Carros Antigos nesse sábado

Para os colecionadores e amantes dos automóveis, principalmente aqueles que conservam a nostalgia por veículos antigos, poderão apreciar os modelos no Encontro de Carros Antigos no Palmas Férias 2022, nesse sábado, 16, a partir das 17 horas, na Praia da Graciosa.

Segundo os organizadores, o encontro contará com a participação de cerca de cem carros de todos os modelos e anos. Com carros antigos de Palmas e outras cidades, como Porto Nacional, Gurupi e Paraíso do Tocantins.

Um dos organizadores, Renato Pereira, conta que o grupo surgiu na Capital, por iniciativa de seis amigos que compartilhavam o gosto por carros antigos, no início de fevereiro de 2016. O objetivo da iniciativa era apenas realizar conversas e pequenos encontros para debater sobre seus respectivos carros, mas o público foi crescendo, e dos seis participantes iniciais, o clube passou para 25, e agora já conta com 256 membros.

O evento é gratuito e aberto para o público em geral. Inclusive para as pessesoas, mesmo não fazendo parte do grupo, levarem seu veículo para fazer parte da exposição. “Mas, os veículos deverão chegar ao local das 17 às 18 horas, os carros deverão estar em boas condições de uso e rodagem, limpos, com idade mínima de 20 anos de fabricação, e todos ganharão certificados”, ressaltou Renato.

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, afirmou que eventos como esses, além de fomentar o lazer em Palmas, atraem muitas pessoas para conhecer e desfrutar dos atrativos turísticos, gerando emprego e renda na Capital.

Texto: Malena Mota/Agtur

Edição: Secom