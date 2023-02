Palmas é selecionada para segunda etapa do projeto AcessoCidades da FNP

Palmas foi selecionada, com outras dez cidades, a participar da segunda etapa do projeto AcessoCidades: as cidades mais acessíveis e conectadas, entre os 120 municípios inscritos na primeira etapa. A iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) com a Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos/Espanha) e a Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci/Itália) e cofinanciamento da União Europeia. O projeto tem como objetivo contribuir para qualificar as políticas de mobilidade urbana como ferramenta para integração das políticas de desenvolvimento urbano sustentável e redução de desigualdades de classe, raça e gênero.

Na primeira etapa do projeto, as 120 cidades participaram de forma virtual das oficinas, quando foi possível a troca de experiência entre os municípios participantes. Com a classificação, Palmas receberá de 27 de fevereiro a 2 de março, atividades presenciais, além do diagnóstico da área de gênero e raça da mobilidade urbana, além de capacitação para o uso desses dados para o planejamento do transporte e apoio técnico de políticas de mobilidade, que promovam a acessibilidade urbana e a redução das desigualdades.

A superintendente de trânsito e mobilidade, Valéria Oliveira, ressalta sobre a importância de Palmas ser escolhida pela FNP e está inserida dentro do projeto AcessoCidades. “Durante esta segunda fase, serão desenvolvidas ações que virão a contribuir na elaboração do plano de mobilidade, no sentido de incorporar os objetivos e estratégias que contribuam para promoção da acessibilidade urbana e redução de desigualdades.”

As atividades presenciais serão abertas à comunidade em geral, principalmente aos usuários do transporte público, e membros da sociedade civil envolvidos no combate à desigualdade, e a especialista em mobilidade urbana do Projeto AcessoCidades, Tainá Andreoli Bittencourt, explica a dinâmica da programação. “Na segunda e terça-feira, 27 e 28, as atividades estarão muito mais voltadas à pesquisa qualitativa, no sentido de entender um pouco mais os autores chaves da mobilidade urbana de Palmas. No primeiro dia, será realizada uma série de entrevistas e grupos de discussão, especialmente, sobre raça e gênero na mobilidade urbana; no segundo dia essas discussões continuam (em um outro ponto da cidade); e no terceiro dia o objetivo é uma ampla oficina participativa intersetorial para apresentar um pouco dos problemas identificados tanto no diagnóstico de acessibilidade com enfoque em classe, raça e gênero que já foi elaborado para cidade, mas também com os resultados das pesquisa e das conversas e discussões com a população durante a semana. E depois na parte da tarde, vamos discutir as soluções, as ideias para melhorar a mobilidade urbana de Palmas, para que ela seja mais equitativa, sustentável e mais acessível para todos.”

Programação

27/02 (1° dia) – Pesquisa qualitativa – Resolve Palmas de Taquaralto

8/02 (2° dia) Espaço Cultural Pesquisa qualitativa

01/03 (3° dia) Oficina intersetorial e participativa com autoridades – Auditório do Senai

02/03 (4° dia) IPUP – Prefeitura Municipal de Palmas, Anexo I, 2° andar Reunião interna de fechamento – Técnicos da Comissão do PlanMob; – Técnicos da Frente Nacional de Prefeitos

Texto: Wédila Jácome/Secom

Edição: Secom