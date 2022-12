Palmas é a capital que mais cresceu em 12 anos, segundo Censo 2022

A capital mais nova do Brasil é também a que mais cresceu, em número de habitantes, nos últimos 12 anos. Dados preliminares do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana, informam que Palmas possui 334.454 habitantes. O número é 46,48% superior ao apurado no último recenseamento, realizado em 2010, quando a capital tocantinense contava 228.332 moradores. O dado preliminar também é 6,73% maior que a estimativa do IBGE para o ano de 2021 (313.349). A capital de Roraima, Boa Vista, tem o segundo maior crescimento, 43,56%, seguida de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com 36,31%.

Considerada a última capital planejada do século 21, Palmas foi criada no dia 20 de maio de 1989, pouco mais de seis meses depois da criação do Estado do Tocantins, por meio da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. A Palmas de hoje equivale a multiplicar por 13,8 a cidade de 31 anos atrás, quando participou pela primeira vez do censo do IBGE (1991), e contava 24.261 moradores – um crescimento populacional de 1.278%.

Um crescimento tão expressivo e acelerado como o que Palmas experimenta desde a sua instalação requer da Administração Municipal atenção em dobro, para garantir a expansão urbana de forma ordenada e sustentável. Exige, também, uma gestão fiscal responsável e políticas públicas eficazes nas diferentes áreas de atuação do poder público, conforme explica a prefeita Cinthia Ribeiro:

“O crescimento populacional de Palmas revela que a nossa capital é uma cidade de oportunidades e atrativa sob vários aspectos. É uma capital planejada, onde os serviços públicos funcionam, possui um bom padrão de mobilidade, de espaços verdes, um comércio pujante, enfim, uma estrutura urbana que proporciona qualidade de vida para seus moradores. Uma cidade só cresce se ela for um lugar para viver e empreender, e o Censo do IBGE confirma que Palmas é esse local.”

Os dados preliminares do Censo 2022 foram calculados pelo IBGE com base nos questionários respondidos até o dia 25 de dezembro. As informações divulgadas foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para 2023. O trabalho de coleta, entretanto, ainda não foi concluído, estendendo-se até o mês de janeiro. Além dos recenseadores em campo, o IBGE lançou o Disque Censo. O cidadão que ainda não recebeu a visita de um recenseador na sua casa pode entrar em contato pelo 137 e fazer o agendamento. O serviço está disponível todos os dias, das 8h e 21h30.

Para mais informações, acesso o site do Censo 2022.