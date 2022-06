Palmas deve ter temperatura acima dos 35°C até domingo

O inverno de 2022 no Hemisfério Sul teve início às 6h14, em 21 de junho, e se estende até às 22h04, de 22 de setembro, pelo horário de Brasília. No entanto, na região Norte, o clima é conhecido como duas estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. A Defesa Civil de Palmas prevê, até domingo, 26, temperaturas acima dos 35ºC e umidade relativa do ar oscilando entre 19% e 61%.

No Norte e no Nordeste, ao contrário das regiões Sul e Sudeste, a queda da temperatura não é brusca, mantendo-se entre 20 ºC e 36 ºC durante o inverno e apresentam os menores índices pluviométricos do país nesse período.

Baixa Umidade

Com essas temperaturas altas e umidade baixa, a Defesa Civil emitiu alerta de gravidade severa, com grau de perigo potencial e baixos riscos de incêndio. O superintendente da Defesa Civil de Palmas, Bruno Grama, ressalta que nessas condições é necessário beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas, bem como exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Queimadas

O boletim aponta, ainda, que o número de queimadas vem aumentando. No ranking nacional, Palmas aparece na posição de número 34, com 18 focos de calor, e o estado do Tocantins já subiu para o segundo lugar, com 2248 focos, atrás apenas de Mato Grosso (MT), com 5891.

O documento da Defesa Civil do município é uma compilação dos dados fornecidos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet, da empresa Climatempo e do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos do Tocantins (Nemet).