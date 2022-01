Palmas dá início à vacinação de crianças contra a Covid-19

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A primeira criança a receber a vacinação infantil contra a Covid-19 em Palmas foi Maria Eduarda Alves, de 10 anos, na Unidade de Saúde da Família (USF) da Arse 111 (1004 Sul). Acompanhada do pai e da mãe, a menina conta que por ter asma estava muito ansiosa para receber a vacina. “Eu quero me sentir mais segura pra ir à escola e poder frequentar os lugares com meus pais”, comemorou a pequena, ao exibir o certificado de coragem que recebeu após a aplicação. “Eu não tive medo, eu acho que a vontade de ser protegida foi maior”, contou aos risos.

A comerciante Layane Ferreira, de 27 anos, levou a filha Valentina, de cinco, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Como a criança tem paralisia cerebral, a mãe conta que estava apreensiva quanto à pandemia. “O sentimento que eu tenho em relação a todo progresso de vacinação é gratidão, principalmente por estar alcançando as crianças”, comemorou.

A vacinação infantil em Palmas teve início nesta quinta-feira, 20, em sete USFs. Na sexta-feira, dia 21, além das sete unidades, a vacinação será ofertada em Taquaruçu. Confira a relação de unidades e os horários de atendimento no final do texto. Nesta primeira fase, estão sendo vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades.

O agendamento deve ser feito no site Vacina Já. Pais e responsáveis devem ficar atentos às exigências para a vacinação de crianças: apresentar documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, Termo de Consentimento (disponível no site ou na unidade de saúde), cartão de vacinação e o laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial. A Semus ressalta que a aplicação das doses para este público será feita exclusivamente por agendamento.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

QUINTA (20) E SEXTA-FEIRA (21)

Manhã – 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Tarde – 13 às 17 horas

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari

Vacinação na sexta-feira, 21 de janeiro (ALÉM DAS UNIDADES E HORÁRIOS ACIMA)

USF Walter Morato (Taquaruçu) – das 8 às 12 horas