Palmas começa a vacinar crianças de 05 a 11 anos com comorbidades na quinta-feira, 20

Texto: Ascom/Semus

A vacinação do público infantil de 05 a 11 anos de idade contra a Covid-19 tem início em Palmas na quinta-feira, 20, para crianças com comorbidades, conforme determina o Plano Nacional de Imunização. Serão sete Unidades de Saúde da Família (USFs) preparadas para receber esse público, que será atendido exclusivamente por agendamento no site Vacina Já. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) aguarda para a quarta-feira, 19, a entrega de doses da Pfizer pelo Governo do Estado.

O agendamento já está aberto. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos às exigências para a vacinação de crianças: apresentar documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, Termo de Consentimento (disponível no site ou na unidade de saúde), cartão de vacinação e o laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial (confira aqui a lista de comorbidades).

A Vigilância Epidemiológica da Semus recomenda que, após a vacinação, a criança deve permanecer na unidade por 15 minutos. Além disso, ela não deverá receber outro imunizante no mesmo dia ou em até 15 dias após a vacinação contra a Covid-19.

Confira abaixo os locais e horários de vacinação para crianças de 05 a 11 anos, para os dias 20 e 21 de janeiro:

Manhã – 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Tarde – 13 às 17 horas

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari