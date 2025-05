Palmas avança com reforma na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses e em outras três unidades de saúde

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), segue investindo na estrutura das unidades de saúde, com o objetivo de proporcionar mais conforto à população e agilidade nos atendimentos. A obra na Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) entrou na etapa final, com mais de 97% dos serviços executados. As melhorias também avançam nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Santa Bárbara; Walterly Wagner José Ribeiro, em Taquaruçu Grande; e Mariazinha Rodrigues da Silva, no Distrito de Buritirana.

O prédio da UVCZ é composto por bloco administrativo, laboratórios, centro cirúrgico e canil. A estrutura recebeu novo telhado, piso e pintura, além da substituição de portas e janelas, redes elétrica, hidráulica e de internet. Nesta fase final, os trabalhos se concentram na conclusão do centro cirúrgico, instalação da rede de gases de oxigênio, pequenos ajustes e retoques na pintura.

Unidades de Saúde

A USF Santa Bárbara passa por adequações que modernizarão sua aparência externa. O espaço receberá novo layout, a antiga recepção dará lugar a dois consultórios médicos e de enfermagem e a um consultório odontológico. A reforma do telhado foi concluída, e a obra já atingiu 30% de execução. O piso antigo, portas e janelas foram removidos. A conclusão está prevista dentro do prazo de 90 dias.

Na USF Walterly Wagner José Ribeiro, em Taquaruçu Grande, a estrutura também foi ampliada. Já foram removidos telhado, forro, portas e janelas, totalizando mais de 35% de execução. A readequação do layout interno permitirá a criação de um consultório adicional e de uma farmácia. A previsão de entrega é para junho deste ano.

Já na USF Mariazinha Rodrigues da Silva, os trabalhos acontecem por etapas para não comprometer os atendimentos. A unidade passará por ampliações, com a construção de uma nova sala de arquivo e de um depósito.

Outras obras

A previsão é que, em maio, seja emitida a ordem de serviço para a reforma completa da USF Liberdade, no Jardim Aureny III. Também receberão melhorias as unidades da Arne 53 (406 Norte), Morada do Sol, Lago Sul, Eugênio Pinheiro (Arse 82 – 806 Sul), Héder de Oliveira Silva (Arse 131 – 1.304 Sul), Santa Fé e Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul).