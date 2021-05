Palmas 32 anos: 240 famílias recebem as chaves da casa nova

“Quem revive um pouquinho a memória de Palmas não poderia achar momento mais apropriado que este. No dia em que Palmas completa 32 anos de existência, podemos entregar a 240 famílias não apenas uma unidade habitacional, mas um lar, uma nova casa, onde serão construídas muitas novas histórias na nossa Capital.” Com essa declaração, a Prefeita Cinthia Ribeiro entregou, na tarde desta quinta-feira, 20 de maio, 240 apartamentos no Residencial Santo Amaro. A entrega da obra, que teve investimentos na ordem de R$ 21 milhões, contou com a presença do secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, representando o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A tarde foi de emoção para quem esperou por tanto tempo para morar com dignidade. Maria Isabel da Silva de 72 anos, moradora de Palmas há 8 anos, é uma dessas pessoas. “Morava de favor, mas mesmo durante todos esses anos, nunca perdi o sonho de ter meu lugar.” Para a pioneira Maria das Dores Batista, que acompanhou desde 1991 o desenvolvimento da Capital, não foi diferente. “Receber as chaves do apartamento foi a melhor emoção, não vejo a hora de mudar para cá com minha filha.”

Em cada entrega uma reação, choro, lágrimas; teve até quem ficou sem palavras para expressar tanta felicidade. Foi o caso de Claudiane Reis, 23 anos, grávida de seis meses da Esther, e o esposo, Quelcio Raimundo Ribeiro. A família que está crescendo vai sair de um barraco de madeira, construído em área irregular, para começar uma nova etapa em suas vidas, em um apartamento novinho de 47,53m², com sala, dois quartos, banheiro, cozinha, e área de serviços, todo na cerâmica.

Para Ana Paula Moreira, de 36 anos, 2021 veio para reparar muitos anos de tristezas. “Eu me separei há algum tempo e tive que morar num barraco de lona no Taquari com seis filhos. Ano passado perdi uma filha, estava desempregada. Mas agora estou trabalhando e ganhei esse apartamento, que é lindo. Agora vai ser diferente”, comemorou. Felicidade também é o sentimento de Maria Alzenira de 54 anos, “Eu morava em uma casa alugada com dez pessoas da família, agora vou morar no que é meu.”

O secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, lembrou aos presentes que, para que um empreendimento como o Residencial Santo Amaro possa ser entregue, há o envolvimento de muitas pessoas do legislativo e do executivo, em todas as esferas de poder. E parabenizou a prefeita Cinthia pelo quantitativo de unidades habitacionais entregues em Palmas. “Capitais muito mais populosas não entregaram isso. Isso não é sorte, isso é trabalho”, atestou.

Com as 240 unidades do Santo Amaro, chega a 2.660 o número de casas e apartamentos entregues por Cinthia Ribeiro, de 2018 até agora. Outras 700 serão entregues ainda este ano.

Representando o governo estadual, o chefe de gabinete, Sebastião Albuquerque, falou da importância da união entre o Estado e Município para o bem da população e do desenvolvimento do Tocantins. Estiveram também presentes na entrega vereadores, deputados, secretários municipais e estaduais.

O Empreendimento

Para a construção do empreendimento, a Prefeitura de Palmas entrou com a doação do terreno e isenção dos impostos, algo em torno de R$ 2,5 milhões em contrapartida. O governo federal investiu R$ 19 milhões.

Do total de famílias beneficiadas, 41 foram remanejadas de áreas públicas não passíveis de regularização, dentre elas a T-30, Saramandaia e APM’s da Região Norte. As famílias remanejadas não pagarão prestação habitacional; já para as demais famílias, as parcelas variam de R$ 80 a R$ 200, a depender da renda familiar.