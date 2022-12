Paisagismo de avenidas e Parque Cesamar recebem manutenção

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando nesta segunda-feira, 12, manutenção de paisagismo na Avenida Palmas Brasil Norte, Avenida JK e Parque Cesamar. Isso significa aparagem de grama, reforma de canteiros de flores e rastelamento de folhas, entre outros serviços. Na Av. Palmas Brasil Norte, especificamente, o canteiro central também ganhou 69 mudas de espécies nativas de pequeno a médio porte para sombreamento do canteiro central.

As praças da Arse 102 (1006 Sul) e de Taquaruçu também recebem manutenção e limpeza de seus jardins. A Prefeitura de Palmas mantém equipes fixas na conservação de cartões postais e jardins públicas para prolongar o embelezamento de canteiros verdes.

Além disso, a programação do dia também tem previsão de manutenção de gramados na Av. LO-13, na Av. Teotônio Segurado e poda de árvores na ACNE 1 (104 Norte) e Arse 33 (308 Sul). Também há uma equipe realizando manejo de mudas no Viveiro de Flores.

Vale lembrar que as mudas plantadas em canteiros da Capital são germinadas e cultivadas no Viveiro da Seisp, onde há uma estrutura permanente para cuidado e reaproveitamento de elementos paisagístico usados em áreas verdes e em eventos municipais.

Roçagem e capina

Para o cuidado de canteiros e áreas lindeiras a avenidas e quadras, outra equipe está encarregada da roçagem com máquinas costais e tratores. Os pontos previstos de roçagem nesta data são as Avenidas LO-07, Av. NS-04, Av. NS-10, Av. LO-13, Teotônio Segurado, cruzamento com Av. NS-02 com JK e cruzamento com Av. NS-07 com LO-05.

Também haverá roçagem no interior da Quadra Arne 14 (110 Norte), na Arse 33 (308 Sul), na Arse 62 (606 Sul), no Setor Santa Fé IV, no Jardim Laila, no Morada do Sol III, no Jardim Aureny III, Santa Bárbara, nas imediações da Praia da Graciosa. Já a capina e varrição de canteiros verdes acontece na Avenidas NS-02 e NS-04 e Jardim Aureny III.