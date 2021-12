Paciente escreve mais de 300 cartas para homenagear servidores da UPA Norte

Uma paciente, que não quis se identificar, escreveu mais de 300 cartas à mão para homenagear o trabalho prestado pelos servidores da Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA Norte) durante a pandemia da Covid-19. Do médico ao cozinheiro da unidade, ela não deixou ninguém de fora da atitude de agradecimento.

“Sei que a vida de vocês é difícil e a rotina muito estressante, principalmente diante dessa atual pandemia. Quero lembrá-lo que seu serviço é muito valioso para a população e apreciamos muito seus esforços em ajudar outros. Muito obrigada por usar o seu tempo e energia para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde”, diz a mulher em alguns trechos de uma das cartas. Todas são inéditas e foram entregues em envelopes coloridos, dentro de uma caixa decorada manualmente.

A paciente explicou que o objetivo dela com a ação é prestar reconhecimento ao zelo e dedicação com que os profissionais de saúde têm atuado no enfrentamento à pandemia. “Muitas vezes colocando o bem-estar da população à frente de seu próprio”, disse. Segundo ela, os trabalhadores da saúde têm cumprido o que há na frase bíblica: “há mais felicidade em dar do que em receber.”

A assistente administrativo da UPA Norte, Cristiane Rocha, gostou muito da surpresa encaminhada pela paciente. “É muito bom nos sentirmos valorizados como servidores. Consegui notar que eles se sentiram valorizados de uma maneira sincera. Creio que o nosso objetivo enquanto profissionais foi alcançado”, afirmou.

Márcia Pereira do Nascimento, coordenadora administrativa da UPA Norte, afirmou que, como trabalhadora da saúde, sente um misto de dever cumprido, associado à gratidão. “Sinto orgulho em saber que o trabalho da equipe foi reconhecido”, disse a servidora. “Vale lembrar que muitos vieram trabalhar, mesmo após perderem seus entes queridos por complicações da Covid-19 , e ainda assim encontraram forças para cuidar de pessoas acometidas pelo vírus”, completou Márcia, revelando a satisfação em saber que há pessoas que reconhecem o esforço e amor pelo cuidado que tiveram e têm. “Sensação de estar no lugar onde realmente deveríamos estar”, ressaltou.