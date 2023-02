Ouvidoria Municipal da Saúde é canal aberto para população

Elogios, informações, sugestões, denúncias e até reclamações sobre os serviços prestados pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus) podem ser feitos na Central de Atendimento da Ouvidoria da Saúde. Trata-se de um canal aberto para a população, de forma gratuita e com retorno garantido das demandas. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem entrar em contato pelos telefones 0800 030 1515, 3212 7811 e 3212 7900.

Além dos números fixos, o contato com a ouvidoria também pode ocorrer pelo endereço eletrônico [email protected], e pessoalmente, na sede da secretaria, localizada na Avenida Teotônio Segurado, ACSU-SE 130 (1.302 Sul), Conjunto 01, Lote 6 – Plano Diretor Sul.

Todas as manifestações dos usuários são cadastradas e geram um protocolo. Com isso, as demandas são direcionadas para a área técnica responsável do assunto apresentado, devendo ser respondidas em até 20 dias, prorrogável por igual período, de forma justificada. As respostas são repassadas por e-mail ou ligações.

Segundo a coordenadora da Ouvidoria da Saúde, Roselene Malta, as demandas recebidas subsidiam várias ações da Semus. “Muitas denúncias procedem e auxiliam o serviço da Vigilância Sanitária (VS), da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), da auditoria fiscal e demais setores, assim como orientam nos aspectos necessários para mudanças”, explica.