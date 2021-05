Ouvidoria da Prefeitura de Palmas mantém canal 24h para recebimento das demandas da população

Para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população, a Prefeitura de Palmas mantém um canal 24h para o recebimento das demandas dos cidadãos, por meio do site da Ouvidoria Geral do Município. Na página do órgão é possível solicitar informações, serviços públicos, fazer reclamações, elogios, sugestões, dentre outros. Para as pessoas que não possuem acesso à internet, a Prefeitura também disponibiliza o telefone 0800 646 4156, com atendimento das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a ouvidora geral do Município, Polyana Marconi, a partir do contato do cidadão é feito o registro imediato da demanda e em seguida o encaminhamento para os órgãos competentes. “No caso de um pedido de informação, às vezes nós respondemos sem a necessidade de encaminhamento. Mas se for um pedido mais complexo, como uma denúncia, por exemplo, imediatamente nós encaminhamos a demanda ao órgão responsável, que tem um prazo de 15 dias para responder”, explica.

A ouvidora pontua que, dependendo da complexidade do assunto a ser tratado, pode acontecer de extrapolar esse prazo. “Nesses casos a pasta terá mais 10 dias para responder a demanda do cidadão”, finaliza.

Balanço

No primeiro trimestre deste ano a Ouvidoria Geral do Município já realizou um total de 1.157 atendimentos via site e telefone. Destes, 293 foram direcionados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, pasta que mais recebeu as demandas da população, seguida pela Secretaria da Saúde (248) e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (139).

Entre os assuntos mais tratados pelos cidadãos junto ao órgão estão fiscalização urbana, vigilância sanitária, pedidos de informação e serviços públicos.