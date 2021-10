Outubro Rosa: diagnóstico precoce contribui para o tratamento do câncer de mama e de colo de útero

Outubro chegou e com ele a campanha de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama. Por isso, no “Outubro Rosa”, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da gerência da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, irá distribuir material educativo enviado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). E na segunda-feira, 04, o Hospital Geral de Palmas (HGP) irá oferecer um café da manhã para as mulheres que fazem tratamento no setor oncológico.

Segundo os dados da SES, em 2020 foram notificados 115 mulheres com câncer de mama e 66 com câncer de colo de útero. Além disso, até setembro deste ano, 90 mulheres estão em tratamento de câncer de mama e 71 lutam contra o câncer de útero.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para o câncer de mama em Unidades Hospitalares especializadas. Atualmente, 461 pacientes realizam tratamento deste câncer no Hospital Geral de Palmas (HGP). Trata-se de uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico.

“O câncer de mama é o que eu mais acomete e mais mata mulheres no mundo, e também no Brasil. Temos um grande aliado que é o exame de mamografia, então, todas nós mulheres após os 40 anos devemos fazer mamografia, mesmo sem sentir nada e mesmo sem fazer o autoexame. Antes dessa faixa etária, é muito mais raro, a não ser que a mulher tenha um histórico genético, mas é importante ressaltar que o autoexame não substitui o diagnóstico como a mamografia faz. Mesmo antes dos 40 anos, devemos fazer visita ao médico para checagem.”, explicou a médica mastologista do HGP, Tatiana Ferrari Jacinto.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Para o câncer de colo de útero, é recomendada a realização do exame de papanicolau. Ele é indicado para toda mulher que teve a vida sexual iniciada e está com idade a partir de 25 anos. É importante ressaltar que esse tipo de tumor costuma evoluir silenciosamente, sem apresentar desconfortos.

Cuidados

Além dos exames para detecção precoce, é importante manter hábitos saudáveis para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Recomenda-se:

• Praticar exercícios com regularidade;

• Alimentar-se de forma saudável;

• Controle do peso corporal;

• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

• Evitar o uso de hormônios sintéticos.

Edição: Dock Junior

Revisão Textual: