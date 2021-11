Orquestra e Coral Jovem de Palmas farão apresentações especiais neste fim de ano

A Orquestra e o Coral Jovem de Palmas, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Guarda Metropolitana (GMP), terão uma agenda especial de apresentações musicais em celebrações que antecedem o Natal na Capital e também na programação oficial do Natal Cidade Encantada, juntamente com as crianças da rede municipal de ensino.

As apresentações especiais terão início neste sábado, 27, percorrendo as feiras municipais até 17 de dezembro. O encerramento acontece no dia 18 de dezembro, com uma Cantata de Natal no Espaço Cultural.

De acordo com o coordenador do projeto, Inspetor Renison Oliveira, os ensaios nas últimas semanas foram direcionados para as apresentações natalinas. As performers musicais contarão com repertório tradicional das músicas de Natal e também de clássicos da música popular brasileira, além de hits atuais.

“É muito gratificante estarmos de volta participando da programação oficial do Natal na Capital. Nos últimos dias, nos apresentamos em diferentes locais e já estamos com grande expectativa de levar alegria com muita música e espírito natalino para o público”, ressaltou o inspetor.

As aulas presenciais do projeto foram retomadas ainda em agosto, após um longo período na modalidade de ensino virtual, em razão das medidas de prevenção e segurança à Covid-19. Atualmente, 183 alunos fazem parte da iniciativa e 123 desses jovens recebem uma bolsa auxílio de incentivo da Prefeitura de Palmas.

Confira a programação para os próximos dias:

03 a 17/12

19 horas – Circuito Natal Cidade Encantada 2021 – Apresentações nas Feiras

03/12 – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

04/12 – Apresentações Culturais na Feira do Jardim Aureny 1

05/12 – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

09/12 – Apresentações Culturais na Feira da 1.112 Sul

11/12 – Apresentações Culturais na Feira da 307 Norte

12/12 – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

17/12 – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

18/12 – 19 horas – Cantata Natal Cidade Encantada,

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

· Show Holográfico

· Chegada do Papai Noel

· Show das Escolas Municipais

· Apresentação da Orquestra Jovem e do Coral da GMP

· Apresentação do vídeo do Coral Municipal de Palmas