Orientações sobre saúde da mulher são feitas para pacientes do Amas em Palmas

Com o intuito de despertar a curiosidade dos pacientes que passam pelo Ambulatório de Atenção à Saúde (Amas) Dr. Eduardo Medrado, a coordenação da unidade organizou uma palestra sobre saúde da mulher e um lanche para os usuários da rede na manhã desta sexta-feira, 7. As orientações foram feitas pelas técnicas em enfermagem do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Priscila Rezende e Lisiane Castro, acompanhadas pela professora, Maria de Jesus Henrique. A coordenação do Amas programou palestra em alusão ao Outubro Rosa para o dia 17 de outubro no período vespertino.

A técnica Priscila destacou a importância de realizar o exame Preventivo do Câncer do Colo de Útero (PCCU) anualmente após o início da vida sexual e também o exame de mamografia. Segundo ela, o câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes em mulheres e é recomendado fazer o exame todos os anos após os 40, mas alertou em casos de dores ou nódulos suspeitos durante o toque, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para solicitar uma avaliação. Ela ressalta ainda que os homens também devem ficar atentos e realizar o autotoque. “Cerca de 1% da população masculina também tem câncer de mama”, pontua.

A dona de casa Irenildes Martins Oliveira, de 58 anos, faz o autoexame constantemente e foi assim que ela descobriu cerca de 6 nódulos no seio esquerdo um pouco antes de iniciar o estágio cancerígeno. “Eu comecei a sentir muitas dores no peito, meu filho não mamava de jeito nenhum do lado esquerdo, daí quando fiz o autotoque percebi um carocinho. Já fiz 6 cirurgias, a última foi em 2009, mas continuo fazendo acompanhamento regularmente a cada seis meses”, contou.

Outubro Rosa

Durante essa sexta-feira, 7, as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 44 (409 Norte), Arse 82 (806 Sul) e José Hermes Damaso (Setor Sul) também estão promovendo ações em alusão ao Outubro Rosa. Estão sendo ofertados o exame PCCU, consultas, solicitações de exames, distribuição de preservativos, testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e educação em saúde. A tarde, as servidoras da sede da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) também receberão uma programação especial alusiva aos cuidados da saúde da mulher.