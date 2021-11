Orientação nos cuidados de doenças respiratórias é abordada no curso ‘Prescrever em Problemas de Saúde Autolimitados’

Ministrado pela farmacêutica doutora em Farmacologia, Eliane Campesatto, o Módulo II: ‘Condições respiratórias’ do curso ‘Prescrever em Problemas de Saúde Autolimitados’, iniciado nesta sexta-feira, 12, trouxe elementos das doenças das vias respiratórias. Esta segunda etapa acontece no auditório da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp), das 8 às 18 horas, e termina neste sábado, 13.

O curso é idealizado e desenvolvido em diversos locais do Brasil pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), na Capital, a realização é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp), e o Conselho Regional de Farmácia (CRF-TO). Para a presidente da Fesp e conselheira federal, Marttha Ramos, ver a participação dos farmacêuticos tocantinenses é uma honra. “Vermos vocês aqui hoje mesmo diante das adversidades causadas pelas chuvas, já que muitos vieram do interior é a certeza de estarmos no caminho certo, e isso nos motiva a buscarmos cada vez mais novas capacitações, não apenas para os farmacêuticos, mas para todos os profissionais da saúde, pois assim teremos uma saúde melhor para todos!”, enfatizou.

A farmacêutica Flávia Barbosa é uma das participantes vindas do interior, do município de Santa Tereza do Tocantins. “Todo esforço é válido para estar aqui hoje, pois é de suma importância participar desse curso, uma vez que ele tem essa abrangência maior, envolvendo os municípios do interior, é um ganho para a classe farmacêutica, não só para o conhecimento pessoal, como para um melhor atendimento para os clientes, por isso é imprescindível participar de todos os módulos. Temos muito a aprender ainda”, destacou Flávia.

Tosse, corisa, dor de garganta, dor de cabeça, espirro foram alguns sintomas elencados na capacitação onde a palestrante convidada farmacêutica doutora em Farmacologia, membro do GT em Saúde Pública e Professora do Curso de Cuidado Farmacêutico do CFF, Eliane Campesatto destacou que os farmacêuticos podem prescrever somente em casos de sintomas e não de doenças, por isso o nome ‘Autolimitados’ em que é observado período como no caso de resfriado que dura em média sete dias. “Nesse momento de pandemia onde os sintomas da síndrome gripal são similares em diversas doenças, a gente tem que ter muito cuidado, muito cauteloso porque pode ser um simples resfriado, ou gripe, ou até mesmo Covid-19. Então temos que perguntar todos os sintomas, alguns são bem característicos, e dependendo do caso a recomendação é fazer o exame”, ponderou.

O objetivo do curso é capacitar farmacêuticos a prescreverem medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e 100 farmacêuticos de diversos municípios estão participando da capacitação, que conta seis módulos com dois encontros mensais cada e carga horária de 96 horas. A Fesp apoia a realização do curso na parte de logística e também é responsável pela emissão dos certificados. As aulas são presenciais e acontecem no auditório do prédio do Instituto Vinte de Maio (IVM), onde fica sediada a Fundação.

Módulos do curso

Condições respiratórias – 12 e 13/11/21

Condições gastrointestinais – 03 e 04/12/21

Condições dermatológicas – 18 e 19/02/22

Condições genito-urinatárias/ condições dolorosas e inflamatórias – 18 e 19/03/22

Cessação tabágica – 08 e 09/04/22