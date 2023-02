Operação Folião Seguro: Forças de Segurança lançam plano estratégico para atuação no carnaval

Ana Luiza Dias/Governo do Tocantins

As Forças de Segurança do Estado do Tocantins lançaram nesta sexta-feira, 17, o plano estratégico de atuação integrada “Operação Folião Seguro” para o Carnaval deste ano. A operação é coordenada pelo Sistema Integrado de Operações (Siop), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO).

A ação conjunta tem o objetivo de garantir a segurança tanto dos foliões quanto da população que não participa do tradicional evento carnavalesco. A operação será realizada de 17 a 21 de fevereiro, em Palmas, Gurupi, Araguaína, Xambioá, Dianópolis e Lagoa da Confusão.

O secretário da SSP-TO, Wlademir Costa, falou sobre a importância da operação. “Quando o Estado como um todo está integrado, a sociedade só tem a ganhar. As forças de segurança não param e nós estamos aqui para garantir a segurança dos tocantinenses, tanto para quem vai pular carnaval quanto para quem optar por outra forma de lazer”, ressaltou.

O diretor do Siop, Coronel Álon Amaral, explicou que essa integração é fundamental para a manutenção da segurança de vidas. “A transversalidade das nossas ações contribui para que nossa atuação seja imbatível. Por meio dessa operação, nós estamos reforçando nosso efetivo, tanto ostensivo quanto repressivo, nas ruas para que o cidadão se sinta protegido”, pontuou.

De acordo com a Polícia Militar, haverá cerca de 2 mil policiais reforçando o efetivo durante o período de carnaval em todo o Tocantins. A Polícia Civil garante cerca de 500 policiais atuando no interior e na capital do Estado e reforça a celeridade na validação de boletins de ocorrência registrados por meio da Delegacia Virtual.

Participam da “Operação Folião Seguro” a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO) e instituições de segurança, trânsito e transporte municipais.