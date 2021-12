Operação Fim de Ano: prevenção de acidentes é tema de ação no Terminal Rodoviário de Palmas

Com a proposta de conscientizar motoristas e passageiros sobre prevenção de acidentes, os agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) em parceria com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Policiais Militares promoveram na manhã da véspera do feriado de Natal, no Terminal Rodoviário de Palmas, uma ação de orientação dentro da Operação Fim de Ano.

Os agentes das forças de segurança orientaram os passageiros dos ônibus sobre como ter uma viagem segura com o uso do cinto de segurança. Outro alerta foi para que os viajantes observem se durante o trajeto há algum comportamento anormal do motorista, o que deverá ser denunciado imediatamente às autoridades rodoviárias.

Na ocasião, os agentes de Trânsito de Palmas distribuíram cartilhas educativas de ‘mini-agente de trânsito’ e pirulitos às crianças, que, por sua vez, aproveitaram para fazer selfies com a mascote dos agentes de Trânsito, a personagem Vidinha.