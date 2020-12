Operação Fim de Ano: Prefeitura de Palmas intensifica fiscalização para coibir aglomerações

Com objetivo de coibir irregularidades e aglomerações em meio à pandemia, e em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 1.856/2020, a Prefeitura de Palmas vêm intensificando os trabalhos de prevenção e fiscalização com a Operação Fim de Ano. Os trabalhos tiveram início na última terça-feira, 22, e seguem até os primeiros dias de janeiro.

A mobilização é realizada pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento e Serviços Regionais (Sedusr), e pela Vigilância Sanitária (Visa), em conjunto com a Operação Paz e Sossego e Balada Segura.

A ação especial no período de Natal e Ano Novo busca preservar vidas e combater a proliferação do novo coronavírus (Covid-19), em todas as regiões da Capital, com o apoio e suporte também dos agentes de Trânsito e Transporte e da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

Os fiscais da Visa realizaram diversas visitas e orientações, sendo executadas ainda notificações aos proprietários dos estabelecimentos que estão em desacordo com as medidas de segurança. Um estabelecimento comercial, localizado na quadra 604 Norte, foi interditado após serem constatadas aglomerações de pessoas e desrespeito às normas e protocolos sanitários, na noite da última quarta-feira, 23.

Os fiscais visitaram nesta quinta-feira, 24, um shopping center na região Norte. Foram feitas abordagem educativas e averiguações repressivas sobre o distanciamento, a quantidade de funcionários distribuídos nas lojas e o controle do fluxo de clientes. Além das regras básicas de higienização, como o uso de máscaras pelos funcionários e clientes, disponibilidade e uso de álcool em gel, e placas de orientações nos estabelecimentos para os consumidores.

Equipes de plantão seguirão fiscalizando possíveis irregularidades com a realização de festas em casas de shows, bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, agências bancárias, shopping centers e lojas, dentre outros. Os estabelecimentos que permanecerem abertos devem seguir as regras e os protocolos de funcionamento para evitar a propagação do vírus.

Denúncias

As equipes continuarão de plantão e a população pode fazer denúncias sobre aglomerações e festas em estabelecimentos que desrespeitam as medidas de segurança via Sistema Integrado de Operações (Siop) pelo 190.