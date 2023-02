Operação Calçadas Limpas autua mais de 100 veículos na última sexta,10

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) realizou na última sexta-feira,10, a operação ‘Calçadas Limpas’, que teve como foco o uso irregular de calçadas rebaixadas, vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência, carga e descarga, veículos sobre a calçada e no meio da via atrapalhando a fluidez do trânsito.

Os agentes de trânsito realizaram um trabalho preventivo no início da operação com canalizações, uso de fita zebrada e cones, e em seguida aplicaram 135 autos de infrações referentes a veículos que estavam estacionados em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Realizada em conjunto com os fiscais de Obras e Postura e a Guarda Metropolitana de Palmas, a operação ocorreu nas quadras ACSE 1 e 11 (104 Sul), ACNE 1 e 11 (104 Norte), e nas Avenidas JK, LO-01 e LO-03.

A operação foi dividida em duas equipes de trabalho, uma das 7 às 13 horas, e a outra, do meio-dia às 19 horas. Ainda de acordo com a Sesmu, além dos atendimentos contínuos de rotina, ocorreu também a fiscalização no Aeroporto e no Terminal Rodoviário de Palmas para coibir o transporte clandestino de passageiros.