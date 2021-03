Obras são realizadas para correção de erosão na TO-342

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), finalizou nessa quinta-feira, 11, os trabalhos de correção de uma erosão, causada pelas chuvas, na rodovia TO-342, próximo ao município de Dois Irmãos do Tocantins, na região centro-oeste do Estado.

As chuvas levaram parte do aterro do acostamento, comprometendo a integridade da pista de rolamento de uma das margens da rodovia. Os trabalhos foram executados por uma equipe da Residência Rodoviária de Paraíso. De acordo com o coordenador da unidade da Ageto, Fabrício Corrêa, para a correção da erosão foi feita a recomposição do aterro. “Nós iniciamos os trabalhos na segunda-feira, 8, e finalizamos nessa quinta-feira”, informa.

Com a conclusão dos trabalhos, a trafegabilidade no trecho da TO-342, entre Dois Irmãos do Tocantins e Miranorte, foi restabelecida. A rodovia está recebendo também o serviço de tapa-buracos no perímetro urbano de Dois Irmãos, em parceria com a prefeitura.

A secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, reforça que as equipes de manutenção intensificaram os trabalhos nos últimos meses para atender a população e o setor produtivo. “Por conta do período chuvoso, a Ageto realiza o monitoramento constante das rodovias para atuar prontamente na recuperação de trechos que sofreram erosões”, disse.