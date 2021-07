Obras e Ações: Com pauta ampla, TO e Maranhão devem firmar compromisso com oito ações conjuntas

Fonte: T1 Notícias

Uma reunião de planejamento, extremamente produtiva, contando com a presença dos secretários de pastas fundamentais dos estados do Maranhão e Tocantins, comandada pelos dois governadores, Mauro Carlesse (PSL) e Flávio Dino (PSB), marcou a manhã de trabalho no Palácio Araguaia nesta quinta-feira, 22.

“Mesmo que sejam obras que não serão inauguradas nos nossos mandatos, mas vai ficar registrado na história que dois homens se juntaram em torno de ações que vão trazer desenvolvimento e oportunidades para o nosso povo, com a ajuda dos nossos companheiros de trabalho. São coisas que se fosse esperar, no momento que o país passa, pela União, seria impossível! Mas nós vamos fazer”, sintetizou o governador Mauro Carlesse, último a falar na reunião desta manhã.

A ponte que liga Carolina a Filadélfia foi a obra de maior porte tratada entre os secretários de Infraestrutura, Turismo, Planejamento e Saúde, e ainda pelo presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago. Ele, que iniciou pauta pela manhã com o presidente da Fieto, Roberto Pires, já avançou nas tratativas que devem envolver também os executivos da VLI, com a pauta de ampliar as oportunidades para carregamento de produtos na ferrovia Norte-Sul.

“Nosso sonho, governador Carlesse, é passar a operar com os containers refrigerados, que vão permitir a exportação da produção de carne”, destacou o governador Flávio Dino, que ainda se dirigiu ao secretário Jaime Café, que havia pedido a cooperação entre os dois governos para que o Tocantins utilize melhor o porto: “use como se fosse seu, Café”.

Pavimentação de estradas que fomentarão o Turismo e o Agronegócio estão em debate

A segunda pauta mais forte tratada na reunião foi a possibilidade de pavimentação de estradas que dão acesso ao povoado do Prata, região do Jalapão, integrando a rota turística do Tocantins com o Maranhão, e a estrada de Lizarda, importante para o escoamento da produção agropecuária.

O governador Flávio Dino pediu, ao seu secretário de Infraestrutura, o levantamento do traçado para definir a possibilidade de inclui a obra no planejamento viário do Maranhão e no orçamento para a execução.A construção do Hospital Regional de Araguaína foi saudada pelo governador do Maranhão como um reforço grande que o governo Carlesse faz à rede de Saúde que atende aos pacientes dos dois Estados, na região da divisa. “Nosso povo do Bico do Papagaio usa muito a rede de Saúde do Maranhão. Estamos fazendo investimento grande em Saúde para estruturar melhor nossa rede. Só temos a agradecer”, respondeu Carlesse.

Durante a tarde, a agenda conjunta continua e, ao final do dia, um termo de cooperação entre os dois estados, contendo de oito a dez temas (obras e ações), deverá ser celebrado entre os dois governadores.